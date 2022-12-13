Княгиня Монако Шарлін показала ідеальний образ для новорічних свят

Княгиня без чоловіка прийшла на традиційний Різдвяний бал

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Шарлін, княгиня Монако, все частіше з'являється на публіці в компанії чоловіка, князя Альбера, і без нього. І треба зазначити, що коли княгиня виходить у світ на самоті, вона виглядає щасливішою. Так, днями вона відвідала традиційний Різдвяний бал, повідомляють у прес-службі палацу.

Гала-вечір влаштували у шикарному готелі "Ермітаж". Темою стала "Італія Шик". І княгиня відповідала темі вечора, обравши шикарну темно-синю сукню, розшиту паєтками.

[ + – ] Княгиня Шарлен без чоловіка відвідала Різдвяний бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Вже традиційно Шарлен не одягла майже ніяких коштовностей, крім маленьких діамантових сережок.

Також на гала-вечорі пройшов аукціон від Sotheby's, метою якого було збирання грошей для Фонду княгині Шарлін, який допомагає вихованню дітей завдяки спорту. Адже сама Шарлін, як відомо, до заміжжя з Альбером, була відомою спортсменкою та займалася плаванням.

[ + – ] Княгиня Шарлін без чоловіка відвідала Різдвяний бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco [ + – ] Княгиня Шарлін без чоловіка відвідала Різдвяний бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Зазвичай на гала-вечір Шарлін приходила з чоловіком, але цього разу з'явилася на самоті. Що знову спровокувало чутки про розлад між подружжям, яке у палаці заперечують.

Однак нещодавно подружжя разом виходило у світ, відвідавши World Rugby Awards 2022. Для заходу Шарлін повторила давній образ, який зробила популярним Шерон Стоун: просту білу сорочку вона доповнила спідницею.

Журналісти таблоїдів писали, що Шарлвн уклала контракт, за яким вона отримує 12 мільйонів євро на рік за те, що супроводжує свого чоловіка на офіційних заходах і не подає на розлучення.

Цю інформацію офіційні представники князя спростували, а сам він заявив, що подібні новини дуже засмучують членів його родини.

Але журналісти продовжують шукати ознаки того, що розлучення князя Монако не за горами.