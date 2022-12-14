День зимнего солнцестояния - что можно и нельзя делать в этот период

Астрономы говорят, что в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день 21 декабря — самым коротким, он продлится всего 8 часов.

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Традиции и приметы этого дня

День зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику, поэтому это лучшее время для начала любого дела, старта проекта, удачного знакомства, приятного свидания, завязывания серьезных глубоких отношений. В этот день хорошо строить долгосрочные глобальные планы, делать генеральную уборку дома, выбрасывать старые вещи, прощать обиды, отпускать "чужих" людей, анализировать свои мысли и чувства и трансформировать их в положительные, созидающие.

Существует поверье, согласно которому желание, загаданное в день зимнего солнцестояния, обязательно исполнится. Также в день зимнего солнцестояния можно наряжать новогоднюю елку и готовить дом к празднику.

Считалось, что если в день зимнего солнцестояния на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай. Какая погода в этот день — такая же и 31 декабря.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния?

В этот день лучше отказаться от алкоголя и исключить из рациона жирную пищу. Также лучше отказаться от шумных компаний, гуляний, застолья.

Лучше провести этот день дома, в кругу родных.

Нельзя в день зимнего солнцестояния жадничать — если что-то попросят, обязательно поделитесь. А вот долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.