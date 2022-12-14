День зимового сонцестояння — що можна і не можна робити у цей період

Астрономи кажуть, що 2022 року зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 23:48 за київським часом. Ніч з 20 на 21 грудня буде найдовшою за рік, а день 21 грудня — найкоротшим, він триватиме лише 8 годин.

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Традиції та прикмети цього дня

День зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику, тому це найкращий час для започаткування будь-якої справи, старту проекту, вдалого знайомства, приємного побачення, зав'язування серйозних глибоких стосунків. Цього дня добре будувати довгострокові глобальні плани, робити генеральне прибирання вдома, викидати старі речі, прощати образи, відпускати "чужих" людей, аналізувати свої думки й почуття та трансформувати їх у позитивні, які творять.

Існує повір'я, за яким бажання, загадане в день зимового сонцестояння, обов'язково здійсниться. Також у день зимового сонцестояння можна вбирати новорічну ялинку та готувати будинок до свята.

Вважалося, що якщо у день зимового сонцестояння на деревах є іній, то буде багатий урожай. Яка погода у цей день — така сама і 31 грудня.

Що не можна робити у день зимового сонцестояння?

Цього дня краще відмовитися від алкоголю та виключити з раціону жирну їжу. Також краще відмовитися від галасливих компаній, гулянь, застілля.

Найкраще провести цей день вдома, у колі рідних.

Не можна в день зимового сонцестояння скуплятися — якщо щось попросять, обов'язково поділіться. А ось борги краще постаратися віддати до зимового сонцестояння.