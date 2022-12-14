В мини-платье и на высоких каблуках: звезда сериала "Эмили в Париже" попала в кадр папарацци

В єтом наряде актриса выглядела стильно и элегантно.

Related video

33-летнюю актрису Лили Коллинз сфотографировали в Нью-Йорке после интервью на шоу Good Morning America, где она рассказала о продолжении сериала "Эмили в Париже", в котором играет главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

На девушке было серое мини-платье в мелкую клетку от Fendi, которое она сочетала с жакетом из плотной ткани от этого же бренда и черными колготками.

Дополнили образ знаменитости туфли на высоких каблуках и платформах из лакированной кожи от Giuseppe Zanotti, а также мини-сумка от Cartier и серьгами-кольцами. Девушка также предпочла яркий макияж.

На вопрос о том, чего поклонники должны ожидать от личной жизни ее персонажа в новом сезоне сериала, номинантка на "Золотой глобус" ответила: "Это сезон геометрии, потому что в этом сезоне много любовных треугольников. Никогда не знаешь, к чему это приведет, — поддразнила она. "В ту секунду, когда вы думаете, что все поняли, финал бьет вас прямо в лицо и говорит: "На самом деле нет, подожди!"

Напомним, утром перед этим интервью Лили Коллинз вышла на небольшую прогулку за кофе вместе с мужем.