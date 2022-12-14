У мінісукні та на високих підборах: зірка серіалу "Емілі в Парижі" потрапила в кадр папараці

У цьому вбранні акторка мала стильний і елегантний вигляд.

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33-річну акторку Лілі Коллінз сфотографували в Нью-Йорку після інтерв'ю на шоу Good Morning America, де вона розповіла про продовження серіалу "Емілі в Парижі", в якому грає головну роль. Про це пише Daily Mail.

На дівчині була сіра мінісукня в дрібну клітинку від Fendi, яку вона поєднала з жакетом зі щільної тканини від цього ж бренду й чорними колготками.

Доповнили образ знаменитості туфлі на високих підборах і платформі з лакованої шкіри від Giuseppe Zanotti, а також мінісумка від Cartier і сережки-кільця. Дівчина також віддала перевагу яскравому макіяжу.

На запитання про те, чого шанувальники повинні чекати від особистого життя її персонажа в новому сезоні серіалу, номінантка на "Золотий глобус" відповіла: "Це сезон геометрії, тому що цього сезону багато любовних трикутників. Ніколи не знаєш, до чого це призведе, — піддражнила вона. — У ту секунду, коли ви думаєте, що все зрозуміло, фінал б'є вас прямо в обличчя й каже: "Насправді ні, почекай!"

Нагадаємо, вранці перед цим інтерв'ю Лілі Коллінз вийшла на невелику прогулянку за кавою разом із чоловіком.