В коротких шортах и теплой кофте: Хейли Бибер в оригинальном образе на обеде с подругами

Знаменитость выбрала оригинальный лук для встречи с подругами.

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26-летняя известная модель Хейли Бибер попала в кадр фотографов в Лос-Анджелесе, когда направлялась на обед со своими подругами. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет супруга Джастина Бибера выбрала крайне нестандартный образ, сочетав очень теплую флисовую кофту на молнии с изображением заката, с мини-шортами и массивными кроссовками New Balance.

Также в этот аутфит Хейли добавила носки, зеленую кепку и квадратной формы солнцезащитные очки. В руке модель держала бежевую сумку-хобо.

Хейли прогулялась по Западному Голливуду в компании своих подруг: 27-летней Джастин и 25-летней Лори, которые выбрали для встречи образы total вlack.

Напомним, на прошлой неделе вместе со своим мужем Хейли провела несколько дней в Нью-Йорке. Звездную пару несколько раз фотографировали, когда они выходили на прогулку, купить кофе или направлялись на романтический ужин. Во время одного из таких выходов Хейли надела роскошную длинную черную шубу от бренда Saint Laurent, под которой была в темном мини-платье и черных колготках.