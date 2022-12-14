У коротких шортах і теплій кофті: Гейлі Бібер в оригінальному образі на обіді з подругами

Знаменитість обрала оригінальний лук для зустрічі з подругами.

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26-річна відома модель Гейлі Бібер потрапила в кадр фотографів у Лос-Анджелесі, коли прямувала на обід зі своїми подругами. Про це пише Daily Mail.

Для появи дружина Джастіна Бібера обрала вкрай нестандартний образ, поєднавши дуже теплу флісову кофту на блискавці із зображенням заходу сонця з мінішортами та масивними кросівками New Balance.

Також до цього аутфіту Гейлі додала шкарпетки, зелену кепку та сонцезахисні окуляри квадратної форми. У руці модель тримала бежеву сумку-хобо.

Гейлі прогулялася Західним Голлівудом у компанії своїх подруг: 27-річної Джастін і 25-річної Лорі, які обрали для зустрічі образи total black.

Нагадаємо, минулого тижня разом зі своїм чоловіком Гейлі провела кілька днів у Нью-Йорку. Зіркову пару кілька разів фотографували, коли вони виходили на прогулянку, купити каву або прямували на романтичну вечерю. Під час одного з таких виходів Гейлі одягла розкішну довгу чорну шубу від бренду Saint Laurent, під якою була в темній мінісукні та чорних колготках.