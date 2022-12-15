Красные трусики и поцелуи в темноте. Самые интересные обычаи мира на Новый год 2023

В каждой стране есть свои обычаи, которые сопровождают встречу Нового года и они иногда бывают очень забавными.

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Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается по всему миру, пусть и не везде столь торжественно, как Рождество, но Новый год часто сопровождается многочисленными обрядами, которые в каждой стране свои.

Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем еще в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящен Двуликому Янусу — богу выбора и новых начинаний, даже месяц январь получил название в честь этого бога.

Интересно, но Новый год с учетом часовых поясов, начинается с государства Кирибати на островах Лайн в Тихом океане. Некоторые страны отмечают Новый год по лунному календарю.

Таким образом Новых годов несколько: 1 января отмечают по григорианскому, юлианскому и новоюлианскому календарям. Между 21 января и 21 февраля — празднуют китайский Новый год, 21 или 22 марта — Новый год Навруз отмечают в Иране, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран, 14 апреля — празднуют Новый год в Бангладеш, а через 163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября) — в Израиле отмечают Рош ха-Шана.

Но ночь с 31 декабря на 1 января – самый привычный и массовый Новый год в мире, к которому готовятся заранее и празднуют с соблюдением традиций. Иногда очень забавных.

Австрия

Новый год в Австрии, как и в других католических странах называется еще Днем святого Сильвестра. В честь этого святого австрийцы делают пунш из корицы, сахара и красного вина. И главным блюдом и символом праздника является поросенок. Его готовят на праздничный стол, причем каждому нужно обязательно съесть хотя бы кусочек головы, это называется "принять участие в свином счастье". А фигурки поросят дарят друг другу.

Есть еще одна очаровательная традиция: на протяжении многих лет в Венской опере 31 декабря и 1 января играют оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь". А в знаменитом дворце Хофбург проходят Венские балы.

Болгария

В новогоднюю ночь здесь принято легонько бить друг друга палочками из кизилового дерева — это привлекает удачу, и накрывать богатый стол. А еще в Болгарии сразу после боя курантов выключают свет в комнате, чтобы люди могли поцеловаться в темноте. Называется это время "минута новогодних поцелуев". Считается, что в это время можно целовать любого понравившегося человека и многие даже устраивают соревнования: кто больше людей перецелует.

Великобритания

В Англии принято в канун Нового года и на Рождество целоваться под букетиками омелы. Это явно отголоски древнеримских сатурналий, когда можно было целоваться даже с незнакомцами и дома украшали зелеными ветками. А первым гостем после двенадцатого удара часов должен быть темноволосый юноша – тогда год будет удачным. Первый гость должен принести с собой хлеб, уголек и щепотку соли. Уголек нужно сжечь в камине.

[ + – ] Поцелуй под омелой - давняя традиция Фото: Getty Images

Ранее в Шотландии Новый год отмечали в ночь на 1 ноября, это было связано с древней кельтской традицией. Главным атрибутом празднования являлся огонь – люди жгли костры и прыгали через них. В современной Шотландии Новый год празднуют 1 января, но огненные ритуалы сохранились. В новогоднюю ночь по улицам катят подожженные бочки с дегтем.

А одна из новых традиций – к списку праздничных фильмов добавилась "Реальная любовь".

Греция

В Греции Новый год совпадает с днем Святого Василия, который приносит детям подарки и кладет их в башмачки. А отправляясь в гости, нужно брать с собой камень, который бросают у порога хозяйского дома. Если камень большой, то нужно сказать: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень", а если маленький, то: "Пусть бельмо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень".

[ + – ] Тралиционный пирог василопита с монеткой внутри

Также в Греции пекут праздничный новогодний пирог василопита, в который прячут монетку – кому она достанется, тому будет сопутствовать удача.

Дания

Датчане считают, что в Новый год нужно запрыгнуть, так что с первым ударом курантов карабкаются повыше, или хотя бы на стул, чтобы в полночь спрыгнуть на пол.

Также существует старый обычай разбивать в Новый год о двери родных и близких столовую посуду в пожелание им счастья в Новом году. Чем больше черепков окажется у двери, тем больше любят хозяина жилища его родня и друзья. А еще это неплохой способ избавиться от старой посуды. Самые отчаянные граждане купаются в бухте Копенгагенского порта.

Испания

В Испании Новый год отмечают пышно еще с 16 века: устраивают праздничные шествия и запускают фейерверки, впрочем, как в большинстве стран.

А еще набивают рот виноградом. Каждая виноградина проглатывается на каждый удар курантов и сопровождается загадыванием новогоднего желания. Так что на улицах даже продаются специальные стаканчики с 12 виноградинами, чтобы к бою курантов быть во всеоружии. В Мадриде люди собираются с гроздьями винограда под часовой башней Пуэрта-дель-Соль.

[ + – ] Виноград, подготовленный к празднованию Нового года 2023 Фото: Соцсети

И главное правило: на Новый год нужно надевать красное белье – считается, что это приносит счастье. Многие в новогоднюю ночь так и гуляют в красных трусах по улицам.

Италия

Итальянская традиция выкидывать из окон старые вещи – пожалуй, самая известная новогодняя традиция. А еще подарки детям приносит фея Бофана, или Бефана. А еще важно встретить после ударов курантов молодого мужчину – это сулит счастье. Все остальные варианты – сулят только недоброе. Особенно священник: встреча с ним означает похороны.

Португалия

Тут также существует обычай есть 12 виноградинок и надевать красное белье. Желательно, чтобы оно было новым. Тогда точно принесет удачу.

[ + – ] Красное нижнее белье - обязательный атрибут на Новый год

А еще принято прогонять старый год, стуча ложками по кастрюлям. Принято в Португалии и купаться в океане, смывая невзгоды ушедшего года.

Аргентина

В Аргентине также принято избавляться от старого в новогоднюю ночь, а именно от ненужных бумаг. Так что в новогоднюю ночь тут из окон летят газеты и журналы. Ими усыпаны все центральные улицы городов.

Япония

В Японии обожают западные традиции празднования Рождества и Нового года, так что обязательными будут и наряженные елки, и фейерверки. Но есть тут и свои традиции украшения домов композициями из сосновых веток, бамбука и мандаринов, которые привлекают удачу.

[ + – ] Традиционное японское украшение на Новый год

Также принято украшать дом стрелами с тупыми наконечниками (оберегают дом от бед), специальными бамбуковыми граблями (привлекают счастье) и корабликами с семью богами удачи. Детям в новый год дарят конверты с деньгами и все угощаются мочи – десертом из рисовой муки.

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