В нарядах какого цвета встретить Новый год 2023: советы от Андре Тана

Правильно подобранный наряд для встречи Нового года может на пути к позитивным переменам.

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Новогодняя ночь – не за горами, поэтому уже многие задумываются о том, как встретить Черного Водяного Кролика, хозяина года, так, чтобы весь 2023-й был счастливым и успешным. Известный украинский дизайнер Андре Тан дал свои рекомендации по поводу того, одежду какого цвета лучше выбрать, чтобы послать следующему году запрос на позитивные перемены.

Поскольку грядущий год, как уже говорилось выше, – вотчина Черного Водяного Кролика, это значит, что главными цветами будут черный и темно-синий. Поэтому, выбирая наряды для вечеринки, стоит ориентироваться именно на такие оттенки, однако есть и другие счастливые цвета, о которых мы тоже расскажем.

Черный

Платья из бархата или ассиметричных форм станут идеальным вариантом для образа femme fatale подчеркнув таинственность и легкий флер.

"Цвет настолько классичен, насколько и пластичен в использовании. Можно уверенно отходить от концепции "маленького черного платья", играя с новыми фасонами. Обратите внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку", – рекомендует Тан.

Жемчужно-белый и желтый

По мнению астрологов, именно эти два цвета в 2023 году будут счастливыми. Наряды в таких оттенках прекрасно дополнят подол из бахромы или отделка перьями.

Синий

По словам Тана, синий ассоциируется с тягой к приключениям и независимостью.

"Встретить этот Новый год в синем брючном костюме – залог уверенности в себе. Кстати, такой образ чудесно сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями", – подчеркнул знаток моды.

Голубой

Голубой цвет символизирует спокойствие и уравновешенность, и для тех, кто хочет прожить 2023 од без потрясений, он станет самым лучшим выбором. В таком цвете красиво будут смотреться платья из шелка и бархата.

Тан советует не забывать о таких хитах новогодних празднований как плиссированные юбки, ассиметричные платья, побольше блеска и перьев.

Напомним, какие модные головные уборы рекомендует Андре Тан и чем советует заменить утратившую актуальность нижнюю одежду.