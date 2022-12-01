Андре Тан показал, чем заменить немодную верхнюю одежду зимой 2022-2023

Зима – не повод игнорировать модные тенденции.

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Главные требования к верхней одежде зимой – чтобы она была удобной и согревала даже в самые низкие температуры. Однако не стоит забывать и о модных трендах. Согласитесь, всегда приятно надеть актуальную и красивую вещь, которая подарит комфорт и поднимет настроение. Известный украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram посоветовал, чем заменить вышедшие из моды модели верхней одежды, не потеряв при этом в комфорте.

Дутое пальто вместо пуховика с ремнем и капюшоном

При низких температурах пуховик с поясом не так практичен, как пальто. Поскольку он плотно облегает фигуру, у него не остается воздушной прослойки, которая сохраняет тепло. А вот длинное дутое пальто не только с успехом выполняет эту функцию, но и смотрится особенно актуально в сезоне зима 2022-2023. Что касается цвета, то следует обратить внимание на классические монохромные оттенки – белый, черный, серый или синий.

Дубленка вместо пуховика с большим количеством меха

Поскольку сейчас на пике моды функциональность, пуховики, обильно отделанные мехом не особо спасают от холода. Лучшей альтернативой станет дубленка с цветным мехом внутри или же более классические варианты. Такие дубленки хорошо смотрятся с обувью каблуке, грубыми ботинками или казаками.

Анималистичный принт вместо крупного цветочного

Для тех, кто считает монохром слишком скучным, а цветочные принты не воспринимает, оптимальный вариант – "животный" рисунок. Такие пальто и куртки можно сочетать как с базовыми вещами, так и экспериментировать с более смелыми образами, надев, например, кожаные брюки или юбки с контрастным рисунком.

Длина макси вместо укороченного пуховика с рукавами в 3/4

Чем длиннее верхняя одежда, тем лучше, поскольку это, как минимум, гарантирует больше тепла. Андре Тан советует присмотреться к ярким шерстяным пальто или пальто из экокожи, а также дутые длинные пуховики.

Бомбер вместо тонкого пуховика

Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно в качестве промежуточного слоя: под пальто, куртку, плащ или шубу. Для тех, кто не любит удлиненную верхнюю одежду, бомбер – оптимальный вариант. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайз, а также из экомеха и кожи.

Ранее Андре Тан рекомендовал, на какие шапки обратить внимание, а также какие сапоги лучше выбрать на зиму 2022-2023.