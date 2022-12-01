Андре Тан показав, чим замінити немодний верхній одяг узимку 2022-2023

Зима — не привід для ігнорування модних тенденцій.

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Головні вимоги до верхнього одягу взимку — щоб він був зручним і зігрівав навіть у найнижчі температури. Однак не варто забувати і про модні тренди. Погодьтеся, завжди приємно одягти актуальну та красиву річ, яка подарує комфорт і підніме настрій. Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram порадив, чим замінити моделі верхнього одягу, що вийшли з моди, не втративши при цьому комфорту.

Дуте пальто замість пуховика з ременем і капюшоном

За низьких температур пуховик із поясом не такий практичний, як пальто. Оскільки він щільно облягає фігуру, у нього не залишається повітряного прошарку, який зберігає тепло. А ось довге дуте пальто не лише з успіхом виконує цю функцію, а й має особливо актуальний вигляд у сезоні зима 2022-2023. Що стосується кольору, слід звернути увагу на класичні монохромні відтінки — білий, чорний, сірий або синій.

Дублянка замість пуховика з великою кількістю хутра

Оскільки зараз на піку моди функціональність, пуховики, рясно оброблені хутром, не особливо рятують від холоду. Кращою альтернативою стане дублянка з кольоровим хутром усередині або класичніші варіанти. Такі дублянки мають гарний вигляд зі взуттям на підборах, грубими черевиками чи козаками.

Анімалістичний принт замість великого квіткового

Для тих, хто вважає монохром надто нудним, а квіткові принти не сприймає, оптимальний варіант — "тваринний" малюнок. Такі пальта й куртки можна поєднувати як із базовими речами, так і експериментувати зі сміливішими образами, одягнувши, наприклад, шкіряні штани або спідницю з контрастним малюнком.

Довжина максі замість укороченого пуховика з рукавами 3/4

Чим довший верхній одяг, тим краще, оскільки це, як мінімум, гарантує більше тепла. Андре Тан радить придивитися до яскравих вовняних пальт або пальт із екошкіри, а також дутих довгих пуховиків.

Бомбер замість тонкого пуховика

Це дійсно потрібна та корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням — якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Для тих, хто не любить подовжений верхній одяг, бомбер — оптимальний варіант. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екохутра та шкіри.

Раніше Андре Тан рекомендував, на які шапки звернути увагу та які чоботи краще вибрати на зиму 2022-2023.