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Стиль життя

Андре Тан показав, чим замінити немодний верхній одяг узимку 2022-2023

дівчина в дублянці
Фото: вулкан | Дублянка — один із модних трендів зими 2022-2023

Зима — не привід для ігнорування модних тенденцій.

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Головні вимоги до верхнього одягу взимку — щоб він був зручним і зігрівав навіть у найнижчі температури. Однак не варто забувати і про модні тренди. Погодьтеся, завжди приємно одягти актуальну та красиву річ, яка подарує комфорт і підніме настрій. Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram порадив, чим замінити моделі верхнього одягу, що вийшли з моди, не втративши при цьому комфорту.

Дуте пальто замість пуховика з ременем і капюшоном

За низьких температур пуховик із поясом не такий практичний, як пальто. Оскільки він щільно облягає фігуру, у нього не залишається повітряного прошарку, який зберігає тепло. А ось довге дуте пальто не лише з успіхом виконує цю функцію, а й має особливо актуальний вигляд у сезоні зима 2022-2023. Що стосується кольору, слід звернути увагу на класичні монохромні відтінки — білий, чорний, сірий або синій.

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Фото: andre_tan_official/instagram

Дублянка замість пуховика з великою кількістю хутра

Оскільки зараз на піку моди функціональність, пуховики, рясно оброблені хутром, не особливо рятують від холоду. Кращою альтернативою стане дублянка з кольоровим хутром усередині або класичніші варіанти. Такі дублянки мають гарний вигляд зі взуттям на підборах, грубими черевиками чи козаками.

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Фото: andre_tan_official/instagram

Анімалістичний принт замість великого квіткового

Для тих, хто вважає монохром надто нудним, а квіткові принти не сприймає, оптимальний варіант — "тваринний" малюнок. Такі пальта й куртки можна поєднувати як із базовими речами, так і експериментувати зі сміливішими образами, одягнувши, наприклад, шкіряні штани або спідницю з контрастним малюнком.

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Фото: andre_tan_official/instagram

Довжина максі замість укороченого пуховика з рукавами 3/4

Чим довший верхній одяг, тим краще, оскільки це, як мінімум, гарантує більше тепла. Андре Тан радить придивитися до яскравих вовняних пальт або пальт із екошкіри, а також дутих довгих пуховиків.

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Бомбер замість тонкого пуховика

Це дійсно потрібна та корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням — якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Для тих, хто не любить подовжений верхній одяг, бомбер — оптимальний варіант. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екохутра та шкіри.

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Фото: andre_tan_official/instagram

Раніше Андре Тан рекомендував, на які шапки звернути увагу та які чоботи краще вибрати на зиму 2022-2023.