У нарядах якого кольору зустріти Новий рік 2023: поради від Андре Тана

Правильно підібране вбрання для зустрічі Нового року може бути шляхом до позитивних змін.

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Новорічна ніч не за горами, тому вже багато хто замислюється над тим, як зустріти Чорного водяного кролика, господаря року, так, щоб увесь 2023-й був щасливим і успішним. Відомий український дизайнер Андре Тан дав свої рекомендації щодо того, одяг якого кольору краще обрати, щоб надіслати наступному року запит на позитивні зміни.

Оскільки наступний рік, як уже говорилося вище, — вотчина Чорного водяного кролика, це означає, що головними кольорами будуть чорні й темно-сині. Тому, вибираючи вбрання для вечірки, варто орієнтуватися саме на такі відтінки, проте є й інші щасливі кольори, про які ми також розповімо.

Чорний

Сукні з оксамиту або асиметричних форм стануть ідеальним варіантом для образу femme fatale, підкресливши таємничість і легкий флер.

"Колір настільки класичний, наскільки й пластичний у використанні. Можна впевнено відходити від концепції маленької чорної сукні, граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку", — рекомендує Тан.

Перлинно-білий і жовтий

На думку астрологів, саме ці два кольори у 2023 році будуть щасливими. Вбрання в таких відтінках чудово доповнять поділ із бахроми або оздоблення пір'ям.

Синій

За словами Тана, синій асоціюється із потягом до пригод і незалежністю.

"Зустріти цей Новий рік у синьому штанному костюмі — запорука впевненості в собі. До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами", — наголосив знавець моди.

Блакитний

Блакитний колір символізує спокій і врівноваженість, і для тих, хто хоче прожити 2023 рік без потрясінь, він стане найкращим вибором. У такому кольорі красивими будуть сукні з шовку й оксамиту.

Тан радить не забувати про такі хіти новорічних святкувань як спідниці, асиметричні сукні, побільше блиску та пір'я.

Нагадаємо, які модні головні убори рекомендує Андре Тан і чим радить замінити нижній одяг, який втратив актуальність.