Червоні трусики та поцілунки в темряві. Найцікавіші звичаї світу на Новий рік 2023

У кожній країні є свої звичаї, які супроводжують зустріч Нового року й іноді бувають дуже веселими.

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Новий рік — головне календарне свято, що настає в момент переходу останнього дня поточного року в перший день наступного року. Відзначається в усьому світі, нехай і не скрізь настільки урочисто, як Різдво, але Новий рік часто супроводжується численними обрядами, які в кожній країні свої.

Початок року з 1 січня був встановлений римським правителем Юлієм Цезарем ще в 46 році до нашої ери. У Стародавньому Римі цей день був присвячений Двуликому Янусу — богу вибору та нових починань, навіть місяць січня отримав назву на честь цього бога.

Цікаво, але Новий рік із урахуванням часових поясів починається з держави Кірібаті на островах Лайн у Тихому океані. Деякі країни відзначають Новий рік за місячним календарем.

Отже, Нових років кілька: 1 січня відзначають за григоріанським, юліанським і новоюліанським календарями. Між 21 січня і 21 лютого святкують китайський Новий рік, 21 або 22 березня — Новий рік Навруз відзначають в Ірані, Азербайджані, Казахстані й інших країнах, 14 квітня святкують Новий рік у Бангладеш, а через 163 дні після Песаха (не раніше 5 вересня та не пізніше 5 жовтня) в Ізраїлі відзначають Рош ха-Шана.

Але ніч із 31 грудня на 1 січня — найзвичніший і наймасовіший Новий рік у світі, до якого готуються заздалегідь і святкують із дотриманням традицій. Іноді дуже кумедних.

Австрія

Новий рік в Австрії, як і в інших католицьких країнах, називається ще Днем святого Сильвестра. На честь цього святого австрійці роблять пунш із кориці, цукру та червоного вина. І головною стравою та символом свята є порося. Його готують на святковий стіл, до того ж кожному потрібно обов'язково з'їсти бодай шматочок голови, це називається "взяти участь у свинячому щасті". А фігурки поросят дарують одне одному.

Є ще одна чарівна традиція: протягом багатьох років у Віденській опері 31 грудня та 1 січня грають оперету Йоганна Штрауса "Летюча миша". А в знаменитому палаці Гофбург проходять Віденські бали.

Болгарія

У новорічну ніч тут прийнято легенько бити одне одного паличками з кизилового дерева — це приваблює удачу — та накривати багатий стіл. А ще в Болгарії одразу після бою курантів вимикають світло в кімнаті, щоб люди могли поцілуватися в темряві. Називається цей час "хвилина новорічних поцілунків". Вважається, що в цей час можна цілувати будь-яку людину, яка сподобалася, і багато хто навіть влаштовує змагання: хто більше людей перецілує.

Великобританія

В Англії прийнято напередодні Нового року та на Різдво цілуватися під букетиками омели. Це явно відлуння давньоримських сатурналій, коли можна було цілуватися навіть із незнайомцями, і будинки прикрашали зеленими гілками. А першим гостем після дванадцятого удару годинника має бути темноволосий юнак — тоді рік буде вдалим. Перший гість має принести із собою хліб, вуглинку та дрібку солі. Вугілля потрібно спалити в каміні.

[ + – ] Поцілунок під омелою — давня традиція Фото: Getty Images

Раніше в Шотландії Новий рік відзначали в ніч на 1 листопада, це було пов'язано з давньою кельтською традицією. Головним атрибутом святкування був вогонь — люди палили багаття та стрибали через них. У сучасній Шотландії Новий рік святкують 1 січня, але вогняні ритуали збереглися. У новорічну ніч вулицями котять підпалені бочки з дьогтем.

А одна з нових традицій — до списку святкових фільмів додалося "Реальне кохання".

Греція

У Греції Новий рік збігається з днем Святого Василя, який приносить дітям подарунки та кладе їх у черевички. А вирушаючи в гості, треба брати із собою камінь, який кидають біля порога хазяйського будинку. Якщо камінь великий, то треба сказати: "Нехай багатства господаря будуть важкі, як цей камінь", — а якщо маленький, то: "Нехай більмо в оці господаря буде таким самим маленьким, як цей камінь".

[ + – ] Траліційний пиріг василопіта з монеткою всередині

Також у Греції печуть святковий новорічний пиріг василопіта, у який ховають монетку — кому вона дістанеться, того супроводжуватиме удача.

Данія

Данці вважають, що в Новий рік потрібно застрибнути, так що з першим ударом курантів деруться якнайвище або хоча б на стілець, щоб опівночі зістрибнути на підлогу.

Також існує старий звичай розбивати в Новий рік об двері рідних і близьких посуд із побажанням їм щастя в Новому році. Чим більше черепків виявиться біля дверей, тим більше люблять хазяїна житла його рідня та друзі. А ще це непоганий спосіб позбутися старого посуду. Найвідчайдушніші громадяни купаються в бухті Копенгагенського порту.

Іспанія

В Іспанії Новий рік пишно відзначають ще з 16 століття: влаштовують святкову ходу й запускають феєрверки, втім, як у більшості країн.

А ще набивають рот виноградом. Кожна виноградина проковтується на кожен удар курантів і супроводжується загадуванням новорічного бажання. Тож на вулицях навіть продаються спеціальні стаканчики з 12 виноградинами, щоб до бою курантів бути у всеозброєнні. У Мадриді люди збираються з гронами винограду під вежею Пуерта-дель-Соль.

[ + – ] Виноград, підготовлений до святкування Нового року 2023 Фото: Соцмережi

І головне правило: на Новий рік потрібно одягати червону білизну — вважається, що це приносить щастя. Багато хто в новорічну ніч так і гуляє в червоних трусах вулицями.

Італія

Італійська традиція викидати з вікон старі речі — мабуть, найвідоміша новорічна традиція. А ще подарунки дітям приносить фея Бофана чи Бефана. А ще важливо зустріти після ударів курантів молодого чоловіка — це обіцяє щастя. Всі інші варіанти обіцяють лише недобре. Особливо священик: зустріч із ним означає похорон.

Португалія

Тут також існує звичай їсти 12 виноградинок і одягати червону білизну. Бажано, щоб вона була новою. Тоді точно принесе успіх.

[ + – ] Червона спідня білизна — обов'язковий атрибут на Новий рік

А ще прийнято проганяти старий рік, стукаючи ложками по каструлях. Прийнято в Португалії і купатися в океані, змиваючи негаразди минулого року.

Аргентина

В Аргентині також прийнято позбуватися старого в новорічну ніч, а саме непотрібних паперів. Тож у новорічну ніч тут із вікон летять газети й журнали. Ними всипані всі центральні вулиці міст.

Японія

У Японії люблять західні традиції святкування Різдва та Нового року, тож обов'язковими будуть і вбрані ялинки, і феєрверки. Але є тут і свої традиції — прикрашання будинків композиціями із соснових гілок, бамбуку та мандаринів, які приваблюють удачу.

[ + – ] Традиційна японська прикраса на Новий рік

Також прийнято прикрашати будинок стрілами з тупими наконечниками (оберігають будинок від бід), спеціальними бамбуковими граблями (приваблюють щастя) та корабликами із сімома богами удачі. Дітям у новий рік дарують конверти з грошима, і всі пригощаються сечі — десертом із рисового борошна.

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