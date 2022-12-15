15 декабря 2022 года: пророка Аввакума - что сегодня нельзя делать
Древние поверья запрещают в этот день стричь волосы и ногти. Также лучше сегодня не начинать новые дела и не перетруждать себя тяжелым физическим трудом.
Что случилось в этот день:
Православная церковь сегодня чтит память святого Аввакума. Он считается восьмым из 12 малых пророков. Легенда утверждает, что Аввакум был современником пророка Иеремии и жил в поток вавилонского. Также по легендам он умер за два года до того, как иудеи вернулись из Вавилона. В народе этот день называли Аввакум Ледяной.
В Украине 15 декабря — день работников суда.
Что нельзя делать 15 декабря?
► стричь волосы и ногти
► поднимать с земли любые предметы
► начинать новые дела
► лениться
Народные поверья и приметы:
► если на Аввакума лежит на земле много снега, то летом будет добрый урожай трав
► считалось, что в этот день лучше помолчать
День ангела празднуют:
Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара
Родились сегодня:
1996 — Александр Зинченко, украинский футболист
А также в этот день:
1984 — была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1"
2000 — остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы