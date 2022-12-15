15 декабря 2022 года: пророка Аввакума - что сегодня нельзя делать

Древние поверья запрещают в этот день стричь волосы и ногти. Также лучше сегодня не начинать новые дела и не перетруждать себя тяжелым физическим трудом.

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Что случилось в этот день:

Православная церковь сегодня чтит память святого Аввакума. Он считается восьмым из 12 малых пророков. Легенда утверждает, что Аввакум был современником пророка Иеремии и жил в поток вавилонского. Также по легендам он умер за два года до того, как иудеи вернулись из Вавилона. В народе этот день называли Аввакум Ледяной.

В Украине 15 декабря — день работников суда.

Что нельзя делать 15 декабря?

► стричь волосы и ногти

► поднимать с земли любые предметы

► начинать новые дела

► лениться

Народные поверья и приметы:

► если на Аввакума лежит на земле много снега, то летом будет добрый урожай трав

► считалось, что в этот день лучше помолчать

День ангела празднуют:

Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара

Родились сегодня:

1996 — Александр Зинченко, украинский футболист

А также в этот день:

1984 — была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1"

2000 — остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы