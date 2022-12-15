15 грудня 2022 року: пророка Авакума — чого сьогодні не можна робити
У цей день давні часи забороняють стригти волосся і нігті. Також краще сьогодні не розпочинати нові справи і не загружати себе важкою фізичною працею.
Що сталося цього дня:
Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого Авакума. Він вважається восьмим із 12 малих пророків. Легенда стверджує, що Авакум був сучасником пророка Єремії та жив у потік вавилонського. Також за легендами він помер за два роки до того, як юдеї повернулися з Вавилону.
В Україні 15 грудня – День працівників суду.
Чого не можна робити 15 грудня?
► стригти волосся та нігті
► піднімати з землі будь-які предмети
► розпочинати нові справи
► лінуватися
Народні повір'я та прикмети:
► якщо на Авакума лежить на землі багато снігу, то влітку буде добрий урожай трав
► вважалося, що цього дня краще помовчати
День ангела святкують:
Авакум, Андрій, Опанас, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара
Народилися сьогодні:
1996 — Олександр Зінченко, український футболіст
А також у цей день:
1984 — запущена автоматична міжпланетна станція "Вега-1"
2000 — зупинено 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС. ЧАЕС повністю виведено з роботи