Елена Зеленская посетила благотворительный вечер в смокинге

Первая леди Украины презентовала свой фонд во Франции.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская презентовала во Франции свой фонд, призванный способствовать восстановлению Украины. Мероприятие прошло в историческом зале la Salle Pleyel. Об этом Зеленская написала в своем Instagram-аккаунте.

"Я создавала свой Фонд – Olena Zelenska Foundation, – именно для этого: чтобы как можно быстрее находить ресурсы на безотлагательное восстановление нашей медицины и гуманитарную помощь украинцам. И для того, чтобы участие мог принять весь мир", — написала первая леди.

Этот благотворительный вечер был посвящен Изюмской больнице – ее подвигу и потребности в ее восстановлении.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

"Если эта больница сейчас возродится, это будет означать не только возрождение медицины, одного из прав человека. Для жителей региона это будет означать гораздо больше. Что они не брошены. Не сами. Что мир знает о том, что они перенесли, и солидарен с ними. Что несправедливость будет наказана, а пострадавшие – спасены. Что героизм и стойкость – победят. А последствия зла можно вылечить. Это именно то, к чему стремится каждый из нас, где бы он ни был – в Украине или во Франции", — отметила Зеленская.

[ + – ] Елена Зеленская и Брижит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

Елена предпочла для вечера изысканный образ. Она надела черный смокинг, белую рубашку и черные брюки. Волосы она уложила красивыми волнами, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами.

К ней присоединилась и поддержала эту инициативу первая леди Франции – Брижит Макрон.

[ + – ] Елена Зеленская и Брижит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

Супруга президента Франции выбрала образ total black. На ней было платье до колен с галстуком-бантом, пальто и туфли на шпильках. В руке Макрон держала золотистый клатч. Объемная прическа с локонами и макияж смоки-айс эффектно дополнили ее аутфит.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская в рамках своего официального визита во Францию вместе со своей коллегой Брижит Макрон посетила начальную школу в Париже, где учатся украинские дети из семей временных переселенцев.