Олена Зеленська відвідала благодійний вечір у смокінгу

Перша леді України презентувала свій фонд у Франції.

Related video

Дружина президента України Олена Зеленська презентувала у Франції свій фонд, покликаний сприяти відновленню України. Захід відбувся в історичній залі la Salle Pleyel. Про це Зеленська написала у своєму Instagram-акаунті.

"Я створювала свій Фонд — Olena Zelenska Foundation — саме для цього: щоб якнайшвидше знаходити ресурси на невідкладне відновлення нашої медицини та гуманітарну допомогу українцям. І для того, щоб участь міг узяти весь світ", — написала перша леді.

Цей благодійний вечір був присвячений Ізюмській лікарні — її подвигу та потребі в її відновленні.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

"Якщо ця лікарня зараз відродиться, це означатиме не лише відродження медицини, одного з прав людини. Для мешканців регіону це означатиме набагато більше. Що вони не кинуті. Не самі. Що світ знає про те, що вони перенесли, і солідарний із ними. Що несправедливість буде покарано, а постраждалих — врятовано. Що героїзм і стійкість переможуть. А наслідки зла можна вилікувати. Це саме те, чого прагне кожен із нас, де б він не був — в Україні чи у Франції", — зауважила Зеленська.

[ + – ] Олена Зеленська та Бріжит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

Олена віддала перевагу вишуканому образу для вечора. Вона одягла чорний смокінг, білу сорочку та чорні штани. Волосся вона уклала гарними хвилями, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками.

До неї приєдналася та підтримала цю ініціативу перша леді Франції — Бріжит Макрон.

[ + – ] Олена Зеленська та Бріжит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

Дружина президента Франції обрала образ total black. На ній була сукня до колін із краваткою-бантом, пальто й туфлі на шпильках. У руці Макрон тримала золотистий клатч. Об'ємна зачіска з кучерями та макіяж смокі-айз ефектно доповнили її аутфіт.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська в межах свого офіційного візиту до Франції разом зі своєю колегою Бріжит Макрон відвідала початкову школу в Парижі, де навчаються українські діти із сімей тимчасових переселенців.