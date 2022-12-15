58-летняя Эль Макферсон похвасталась роскошной фигурой в миниатюрном бикини

В свои годы Эль Макферсон даст фору 30-летним.

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Австралийская супермодель, актриса и телеведущая Эль Макферсон показала, что и на пороге 60-летия остается одной из самых красивых женщины. На своей странице в Instagram она поделилась очень смелым видео, на котором позирует в весьма пикантном образе.

На кадрах женщина в черных микро-трусиках на завязках, такого же цвета бюстгальтере и сером свитере позирует у стены дома. Волосы модели распущены, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.

В подписи к видео модель раскрыла один из секретов своей внешности.

Макферсон демонстрирует подтянутое загорелое тело с завидным прессом и без капли лишнего жира, а также длинные и стройные ноги.

"Что касается осознанности… Я каждый день забочусь о своем разуме, теле и духе, практикуя дыхание и медитируя. Моя ежедневная практика включает медитацию по утрам около 25 минут – либо под руководством, либо в тишине. Я стараюсь жить в постоянном потоке медитативной связи, а не только в определенное время", – написала она.

В свое время Макферсон прославилась тем, что установила рекорд, шесть раз появившись на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Кроме того, она создала линию женского белья под собственным именем — "Elle Macpherson Intimates".

Ранее мы писали о том, что Синди Кроуфорд тоже продолжает популяризировать возрастную красоту. то и дело появляясь в смелых фотосессиях и показывая, что с возрастом становится все роскошнее. Так, недавно американская супермодель представила видео, на котором она в обнаженном виде в душе рекламирует новую линию шампуня и кондиционера для волос от собственного бренда Meaningful Beauty. Его она запустила в 2004 году вместе с маркетинговой фирмой Guthy-Renker.