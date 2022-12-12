56-летняя Синди Кроуфорд снялась обнаженной для рекламы своего бренда (видео)

Знаменитость ошеломила своих подписчиков весьма откровенным видео.

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56-летняя супермодель Синди Кроуфорд поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она в обнаженном виде в душе рекламирует свою новую линию шампуня и кондиционера для волос. Об этом пишет Daily Star.

Звезда мало что оставила воображению, демонстрируя продукты своего бренда Meaningful Beauty в коротком ролике, который начался с того, что она бросила полотенце и вошла в душ.

Затем можно было увидеть, как супермодель откинула голову назад и провела пальцами по мокрым волосам, прежде чем поняла, что у нее закончился продукт ее собственной марки.

Встряхнув бутылку вверх дном, звезда улыбнулась, прежде чем над ней появились слова "следите за обновлениями".

Синди, которая запустила бренд в 2004 году вместе с маркетинговой фирмой Guthy-Renker, подписала видео: "Шампунь и кондиционер @meaningfulbeauty официально пополняются в январе — идеальный способ начать новый год #MBhairgoals".

Напомним, недавно легендарная супермодель также опубликовала новое видео со съемки рекламной кампании средств по уходу собственного бьютибренда Meaningful Beauty.