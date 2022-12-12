56-річна Сінді Кроуфорд знялася оголеною для реклами свого бренду (відео)

Знаменитість приголомшила своїх підписників вельми відвертим відео.

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56-річна супермодель Сінді Кроуфорд поділилася у своєму Instagram-акаунті відео, на якому вона в оголеному вигляді в душі рекламує свою нову лінію шампуню та кондиціонеру для волосся. Про це пише Daily Star.

Зірка мало що залишила для уяви, демонструючи продукти свого бренду Meaningful Beauty в короткому ролику, який розпочався з того, що вона кинула рушник і зайшла в душ.

Потім можна було побачити, як супермодель відкинула голову назад і провела пальцями по мокрому волоссю, перш ніж зрозуміла, що в неї закінчився продукт її власної марки.

Струснувши пляшку вгору дном, зірка посміхнулася, перш ніж над нею з'явилися слова "стежте за оновленнями".

Сінді, яка запустила бренд у 2004 році разом із маркетинговою фірмою Guthy-Renker, підписала відео: "Шампунь і кондиціонер @meaningfulbeauty офіційно поповнюються в січні — ідеальний спосіб розпочати новий рік #MBhairgoals".

Нагадаємо, нещодавно легендарна супермодель також опублікувала нове відео зі зйомки рекламної кампанії засобів для догляду власного б'ютібренду Meaningful Beauty.