56-річна Сінді Кроуфорд демонструє шикарну фігуру

Зірка на власному прикладі доводить, що мати розкішний вигляд можна в будь-якому віці.

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56-річна супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала у своєму Instagram-акаунті нове відео зі зйомки рекламної кампанії засобів для догляду за шкірою власного б'ютібренду Meaningful Beauty.

Під хітову пісню Ребекки Фергюсон "Блиск і золото", яка грала на задньому плані, знаменитість виставила напоказ свою бездоганну фізичну форму й обличчя практично без зморшок.

В об'єктиві камери Сінді постала в мерехтливій голографічній сукні зі спокусливим V-подібним декольте, яке чудово підкреслило її розкішну фігуру. До вбрання Сінді підібрала золоті босоніжки на шпильках.

Її аутфіт доповнили пишна укладка та макіяж із акцентом на очах.

"Королева всіх супермоделей", "Зовсім майже не постаріла", "Така красива Сінді", — пишуть захоплені коментарі під відео шанувальники моделі.

Нагадаємо, легендарна супермодель Сінді Кроуфорд відвідала 24-й щорічний гала-концерт Best Buddies Gala в Маямі.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер вийшли в світ у практичних парних аутфітах.