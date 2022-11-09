Сінді Кроуфорд з чоловіком продемонстрували ідеальні парні аутфіти (фото)

Зіркова пара відправилася у свій вихідний на каву.

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56-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер вийшли у світ у практичних парних аутфітах. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя вийшло на каву у Westwood Sunday. Вони були одягнуті у білі сорочки, класичні сині джинси та темні окуляри.

Без макіяжу та з розпущеним волоссям Сінді Кроуфорд вибрала блузку на ґудзиках, щоб завершити свій повсякденний образ. Свіжий колір обличчя супермоделі випромінював відпочинок і розслаблення, а її коханий холодно дивився, тримаючи руку в кишені.

На ногах підприємця були кросівки, тим часом Кроуфорд обрала для виходу темні в'єтнамки.

[ + – ] Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Зіркова пара, яка прожила в шлюбі майже чверть століття, має двох дітей — Кайю і Преслі. Обидвоє вони будують кар'єру у модельній галузі. А старший син подружжя нещодавно зробив пропозицію своїй дівчину Лексі Вуд.

Родина часто збирається разом та ділиться у соцмережах зворушливими кадрами. Користувачі мережі неодноразово помічали схожість Сінді Кроуфорд та її 21-річної доньки.

Нагадаємо, 23-річний син Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера вийшов на новий рівень стосунків зі своєю коханою.

Також Фокус писав про одкровення Сінді Кроуфорд про її кризу середнього віку.