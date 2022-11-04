Син Сінді Кроуфорд зробив пропозицію своїй дівчині

Хлопець натякнув, що наважився перейти на новий рівень стосунків.

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23-річний Преслі Вокер Гербер зробив пропозицію своїй дівчині Лексі Вуд. Про це син Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера повідомив у своїх соцмережах.

"Друзі, я зробив це…" — загадково написав Преслі Гербер та поділився кількома фото та відео зі своєю коханою, поставивши локацією до публікації Малібу, Каліфорнія.

Підписники сина Сінді Кроуфорд одразу почали вітати закоханих з новим етапом їхніх романтичних стосунків. Зокрема світська левиця Періс Гілтон залишила в коментарях два червоних сердечка.

[ + – ] Преслі Вокер Гербер та Лексі Вуд Фото: presleygerber

Преслі Вокер Гербер — син супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд та підприємця Ренді Гербера. Також у нього є менша сестра Кайя, з якою вони часто діляться спільними сімейними кадрами у соцмережах.

[ + – ] Преслі Вокер Гербер зі своєю дівчиною

23-річний Преслі будує кар'єру в галузі моделінгу та підписав контракт з відомою агенцією IMG Models. Як і його мама, тато та сестра Кайя, хлопець підкорює подіуми показів найкращих брендів.

[ + – ] Дівчина Преслі Гербера

Нагадаємо, Преслі Вокер Гербер видалив своє нашуміле татуювання.

Також Фокус писав про одкровення Сінді Кроуфорд щодо її кризи середнього віку. Супермодель 90-х зізналася, як справляється з проблемами переосмислення поняття часу.