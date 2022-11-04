Син Сінді Кроуфорд зробив пропозицію своїй дівчині
Хлопець натякнув, що наважився перейти на новий рівень стосунків.
23-річний Преслі Вокер Гербер зробив пропозицію своїй дівчині Лексі Вуд. Про це син Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера повідомив у своїх соцмережах.
"Друзі, я зробив це…" — загадково написав Преслі Гербер та поділився кількома фото та відео зі своєю коханою, поставивши локацією до публікації Малібу, Каліфорнія.
Підписники сина Сінді Кроуфорд одразу почали вітати закоханих з новим етапом їхніх романтичних стосунків. Зокрема світська левиця Періс Гілтон залишила в коментарях два червоних сердечка.
Преслі Вокер Гербер — син супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд та підприємця Ренді Гербера. Також у нього є менша сестра Кайя, з якою вони часто діляться спільними сімейними кадрами у соцмережах.
23-річний Преслі будує кар'єру в галузі моделінгу та підписав контракт з відомою агенцією IMG Models. Як і його мама, тато та сестра Кайя, хлопець підкорює подіуми показів найкращих брендів.
Нагадаємо, Преслі Вокер Гербер видалив своє нашуміле татуювання.
Також Фокус писав про одкровення Сінді Кроуфорд щодо її кризи середнього віку. Супермодель 90-х зізналася, як справляється з проблемами переосмислення поняття часу.