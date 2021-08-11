Син Сінді Кроуфорд позбувся свого найвідомішого татуювання (фото)

Юнак не став пояснювати мотиви видалення малюнка, який набив в лютому минулого року у одного з найвідоміших татувальників.

22-річний первісток супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер привернув підвищену увагу фанатів після того, як вони помітили, що на обличчі юнака зникло його знамените татуювання, повідомляє People.

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Хлопця помітили з подругою Сідні Брук у торговому центрі Malibu Country Mart в Малібу, штат Каліфорнія, де він був уже без напису MISUNDERSTOOD ("Неправильне уявлення") на правій щоці.

[ + – ] Тату MISUNDERSTOOD з'явилося у Преслі в лютому минулого року Фото: Presley Gerber/Instagram

Ще у березні Преслі публікував знімки, де татуювання було видно, однак останні фотографії показують, що він, схоже, вирішив позбутися від малюнка.

[ + – ] Фото після і до видалення татуювання Фото: Скриншот

Автором знаменитого татуювання був популярний серед знаменитостей майстер Джонатан Валена (JonBoy), який працював з Хейлі Болдуін Бібер, Джастіном Бібером і Кендалл Дженнер. Коли в лютому минулого року син Кроуфорд опублікував фото з тату, його розкритикували. Однак хлопець попросив підписників тримати свою думку при собі.

"Ви не знаєте, що я відчуваю. Ви не в моїй голові. Думаю, я не відчуваю себе зрозумілим. Якщо у когось є г*вно сказати мені про це або про щось ще, або про мою сім'ю, або про те, як я виріс... я дам вам свою адресу, я обіцяю, і ви можете прийти і сказати це мені в обличчя", — завив він.

[ + – ] З домашнім улюбленцем Фото: Presley Gerber/Instagram

Крім видаленої тату, у Преслі є ще кілька малюнків на тілі, включаючи колючий дріт на руках, троянду з шипами, червоний хрест, пістолет на стегні та інші. Він також набив татуювання, присвячене своїй сестрі, "Кайя XXIII".

"Ми — близька родина, особливо я і моя сестра, так що це безперечно круто. Ми проводимо разом половину часу, так що це допомагає і дозволяє відчувати себе набагато менш самотнім", — пояснив Преслі.

[ + – ] Кайя і Преслі Гербер

Син 55-річної Сінді Кроуфорд і 59-річного Ренді Гербера більшу частину пандемії COVID-19 провів, працюючи з подругою Сідні Брук в ресторані свого батька в Малібу Cafe Habana.

Тим часом сестра Преслі Кайя продовжує підкорювати модний Олімп. У травні дівчина вперше з'явилася на обкладинці американського Vogue. Її мати теж не збирається спочивати на пенсії і раз у раз з'являється в ефектних фотосесіях, демонструючи вікову красу.