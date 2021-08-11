Син Сінді Кроуфорд позбувся свого найвідомішого татуювання (фото)
Юнак не став пояснювати мотиви видалення малюнка, який набив в лютому минулого року у одного з найвідоміших татувальників.
22-річний первісток супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер привернув підвищену увагу фанатів після того, як вони помітили, що на обличчі юнака зникло його знамените татуювання, повідомляє People.
Хлопця помітили з подругою Сідні Брук у торговому центрі Malibu Country Mart в Малібу, штат Каліфорнія, де він був уже без напису MISUNDERSTOOD ("Неправильне уявлення") на правій щоці.
Ще у березні Преслі публікував знімки, де татуювання було видно, однак останні фотографії показують, що він, схоже, вирішив позбутися від малюнка.
Автором знаменитого татуювання був популярний серед знаменитостей майстер Джонатан Валена (JonBoy), який працював з Хейлі Болдуін Бібер, Джастіном Бібером і Кендалл Дженнер. Коли в лютому минулого року син Кроуфорд опублікував фото з тату, його розкритикували. Однак хлопець попросив підписників тримати свою думку при собі.
"Ви не знаєте, що я відчуваю. Ви не в моїй голові. Думаю, я не відчуваю себе зрозумілим. Якщо у когось є г*вно сказати мені про це або про щось ще, або про мою сім'ю, або про те, як я виріс... я дам вам свою адресу, я обіцяю, і ви можете прийти і сказати це мені в обличчя", — завив він.
Крім видаленої тату, у Преслі є ще кілька малюнків на тілі, включаючи колючий дріт на руках, троянду з шипами, червоний хрест, пістолет на стегні та інші. Він також набив татуювання, присвячене своїй сестрі, "Кайя XXIII".
"Ми — близька родина, особливо я і моя сестра, так що це безперечно круто. Ми проводимо разом половину часу, так що це допомагає і дозволяє відчувати себе набагато менш самотнім", — пояснив Преслі.
Син 55-річної Сінді Кроуфорд і 59-річного Ренді Гербера більшу частину пандемії COVID-19 провів, працюючи з подругою Сідні Брук в ресторані свого батька в Малібу Cafe Habana.
Тим часом сестра Преслі Кайя продовжує підкорювати модний Олімп. У травні дівчина вперше з'явилася на обкладинці американського Vogue. Її мати теж не збирається спочивати на пенсії і раз у раз з'являється в ефектних фотосесіях, демонструючи вікову красу.