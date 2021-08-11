Сын Синди Кроуфорд избавился от своей самой известной татуировки (фото)
Юноша не стал объяснять мотивы удаления рисунка, который набил в феврале прошлого года у одного из самых известных татуировщиков.
22-летний первенец супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер привлек повышенное внимание фанатов после того, как они заметили, что на лице юноши исчезла его знаменитая татуировка, сообщает People.
Парня заметили с подругой Сидни Брук в торговом центре Malibu Country Mart в Малибу, штат Калифорния, где он был уже без надписи MISUNDERSTOOD ("Неправильное представление") на правой щеке.
Еще в марте Пресли публиковал снимки, где тату была видна, однако последние фотографии показывают, что он, по всей видимости, решил избавиться от рисунка.
Автором знаменитой татуировки был популярный среди знаменитостей мастер Джонатан Валена (JonBoy), работавший с Хейли Болдуин Бибер, Джастином Бибером и Кендалл Дженнер. Когда в феврале прошлого года сын Кроуфорд опубликовал фото с тату, его раскритиковали. Однако парень попросил подписчиков держать свое мнение при себе.
"Вы не знаете, что я чувствую. Вы не в моей голове. Думаю, я не ощущаю себя понятым. Если у кого-то есть д*рьмо сказать мне об этом или о чем-то еще, или о моей семье, или о том, как я вырос… Я дам вам свой адрес, я обеіщаю, и вы можете прийти и сказать это мне в лицо", – завил он.
Кроме удаленной тату, у Пресли есть еще несколько рисунков на теле, включая колючую проволоку на рук розу с шипами, красный крест, пистолет на бедре и другие. Он также набил татуировку, посвященную своей сестре, "Кайя XXIII".
"Мы – близкая семья, особенно я и моя сестра, так что это определенно круто. Мы проводим вместе половину времени, так что это помогает и позволяет чувствовать себя намного менее одиноким", – пояснил Пресли.
Сын 55-летней Синди Кроуфорд и 59-летнего Рэнди Гербера большую часть пандемии COVID-19 провел, работая с подругой Сидни Брук в ресторане своего отца в Малибу Cafe Habana.
Тем временем сестра Пресли Кайя продолжает покорять модный Олимп. В мае девушка впервые появилась на обложке американского Vogue. Ее мать тоже не собирается почивать на пенсии и то и дело появляется в эффектных фотосессиях, демонстрируя возрастную красоту.