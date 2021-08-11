Сын Синди Кроуфорд избавился от своей самой известной татуировки (фото)

Юноша не стал объяснять мотивы удаления рисунка, который набил в феврале прошлого года у одного из самых известных татуировщиков.

22-летний первенец супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер привлек повышенное внимание фанатов после того, как они заметили, что на лице юноши исчезла его знаменитая татуировка, сообщает People.

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Парня заметили с подругой Сидни Брук в торговом центре Malibu Country Mart в Малибу, штат Калифорния, где он был уже без надписи MISUNDERSTOOD ("Неправильное представление") на правой щеке.

[ + – ] Тату MISUNDERSTOOD появилось у Пресли в феврале прошлого года Фото: Presley Gerber/Instagram

Еще в марте Пресли публиковал снимки, где тату была видна, однако последние фотографии показывают, что он, по всей видимости, решил избавиться от рисунка.

[ + – ] Фото после и до удаления татуировки Фото: Скриншот

Автором знаменитой татуировки был популярный среди знаменитостей мастер Джонатан Валена (JonBoy), работавший с Хейли Болдуин Бибер, Джастином Бибером и Кендалл Дженнер. Когда в феврале прошлого года сын Кроуфорд опубликовал фото с тату, его раскритиковали. Однако парень попросил подписчиков держать свое мнение при себе.

"Вы не знаете, что я чувствую. Вы не в моей голове. Думаю, я не ощущаю себя понятым. Если у кого-то есть д*рьмо сказать мне об этом или о чем-то еще, или о моей семье, или о том, как я вырос… Я дам вам свой адрес, я обеіщаю, и вы можете прийти и сказать это мне в лицо", – завил он.

[ + – ] С домашним любимцем Фото: Presley Gerber/Instagram

Кроме удаленной тату, у Пресли есть еще несколько рисунков на теле, включая колючую проволоку на рук розу с шипами, красный крест, пистолет на бедре и другие. Он также набил татуировку, посвященную своей сестре, "Кайя XXIII".

"Мы – близкая семья, особенно я и моя сестра, так что это определенно круто. Мы проводим вместе половину времени, так что это помогает и позволяет чувствовать себя намного менее одиноким", – пояснил Пресли.

[ + – ] Кайя и Пресли Гербер

Сын 55-летней Синди Кроуфорд и 59-летнего Рэнди Гербера большую часть пандемии COVID-19 провел, работая с подругой Сидни Брук в ресторане своего отца в Малибу Cafe Habana.

Тем временем сестра Пресли Кайя продолжает покорять модный Олимп. В мае девушка впервые появилась на обложке американского Vogue. Ее мать тоже не собирается почивать на пенсии и то и дело появляется в эффектных фотосессиях, демонстрируя возрастную красоту.