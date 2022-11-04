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Стиль жизни

Сын Синди Кроуфорд сделал предложение своей девушке

Пресли Уокер Гербер, Кайя Гербер, сын синди кроуфорд, дети синди кроуфорд, сын синди кроуфорд сделал предложение своей девушке
Фото: presleygerber | Пресли Уокер Гербер и Кайя Гербер

Парень намекнул, что решил перейти на новый уровень отношений.

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23-летний Пресли Уокер Гербер сделал предложение своей девушке Лекси Вуд. Об этом сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера сообщил в своих соцсетях.

"Друзья, я сделал это..." — загадочно написал Пресли Гербер и поделился несколькими фото и видео со своей возлюбленной, поставив локацию к публикации Малибу, Калифорния.

Подписчики сына Синди Кроуфорд сразу начали поздравлять влюбленных с новым этапом их романтических отношений. В частности светская львица Пэрис Хилтон оставила в комментариях два красных сердечка.

Пресли Уокер Гербер и Лекси Вуд Fullscreen
Пресли Уокер Гербер и Лекси Вуд
Фото: presleygerber

Пресли Уокер Гербер – сын супермодели 90-х Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера. Также у него есть младшая сестра Кайя, с которой они часто делятся совместными семейными кадрами в соцсетях.

Пресли Уокер Гербер со своей девушкой Fullscreen
Пресли Уокер Гербер со своей девушкой

23-летний Пресли строит карьеру в области моделинга и подписал контракт с известным агентством IMG Models. Как и его мама, папа и сестра Кайя, парень покоряет подиумы показов лучших брендов.

Девушка Пресли Гербера

Напомним, Пресли Уокер Гербер удалил свою нашумевшую татуировку.

Также Фокус писал об откровении Синди Кроуфорд по поводу ее кризиса среднего возраста. Супермодель 90-х призналась, как справляется с проблемами переосмысления понятия времени.