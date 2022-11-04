Сын Синди Кроуфорд сделал предложение своей девушке

Парень намекнул, что решил перейти на новый уровень отношений.

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23-летний Пресли Уокер Гербер сделал предложение своей девушке Лекси Вуд. Об этом сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера сообщил в своих соцсетях.

"Друзья, я сделал это..." — загадочно написал Пресли Гербер и поделился несколькими фото и видео со своей возлюбленной, поставив локацию к публикации Малибу, Калифорния.

Подписчики сына Синди Кроуфорд сразу начали поздравлять влюбленных с новым этапом их романтических отношений. В частности светская львица Пэрис Хилтон оставила в комментариях два красных сердечка.

[ + – ] Пресли Уокер Гербер и Лекси Вуд Фото: presleygerber

Пресли Уокер Гербер – сын супермодели 90-х Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера. Также у него есть младшая сестра Кайя, с которой они часто делятся совместными семейными кадрами в соцсетях.

[ + – ] Пресли Уокер Гербер со своей девушкой

23-летний Пресли строит карьеру в области моделинга и подписал контракт с известным агентством IMG Models. Как и его мама, папа и сестра Кайя, парень покоряет подиумы показов лучших брендов.

[ + – ] Девушка Пресли Гербера

Напомним, Пресли Уокер Гербер удалил свою нашумевшую татуировку.

Также Фокус писал об откровении Синди Кроуфорд по поводу ее кризиса среднего возраста. Супермодель 90-х призналась, как справляется с проблемами переосмысления понятия времени.