Знаменитость наняла специального коуча.

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56-летняя американская модель Синди Кроуфорд откровенно рассказала о кризисе среднего возраста. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов 90-х призналась, что из-за кризиса среднего возраста ей понадобился специальный коуч, помогающий решить психологические проблемы.

"Я начала работать со специалистом в этом году. И одна из вещей, которую мы обсуждаем, это время. В частности, мы говорим о моментах, когда я начинаю чувствовать себя зажатой", — откровенно рассказала мама Кайи Гербер.

Также супермодель припомнила фестиваль в пустыне Burning Man. По словам знаменитости, именно после него она почувствовала себя по-настоящему свободной и поймала медленный ритм жизни.

[ + – ] Синди Кроуфорд

Кроме этого, Кроуфорд призналась, что она очень организованный человек.

"Я заканчиваю тренировку в 9:30, а в 10 у меня звонок по работе. У меня есть пол часа, чтобы принять душ и собраться", — рассказывает модель, добавляя, что порой в таком темпе даже не хватает нескольких минут для разговора с мужем.

56-летняя Синди Кроуфорд воспитывает двоих детей — дочь Кайю и сына Пресли. В настоящее время знаменитость состоит в браке с предпринимателем Рэнди Гербером с 1998 года. До этого Кроуфорд была женой актера Ричарда Гира.

[ + – ] Синди Кроуфорд с дочерью

Напомним, Синди Кроуфорд с мужем и детьми посетила вечеринку.

Также Фокус писал о смелой съемке Синди Кроуфорд для польского Vogue.