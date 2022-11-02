В мини-платье с корсетом: Синди Кроуфорд с мужем и детьми посетила вечеринку

Супермодель показала фотографии с Хэллоуин-вечеринки, на которую пришла с мужем и детьми.

Related video

На одном снимке, который модель опубликовала в своем Instagram, она позирует в коротком белом платье с коричневым корсетом, телесных колготах в сетку и высоких кожаных сапогах.

На шее у знаменитости массивное золотое украшение с крупным камнем. Синди распустила густые каштановые волосы и эффектный макияж со стрелками.

Ее муж Рэнди Гербер был в ковбойских брюках и замшевой куртке с бахромой, а также в белой рубашке, шляпе и с красным платком на шее.

[ + – ] Ренди Гербер и Синди Кроуфорд с детьми на Хэллоуин-вечеринке

На второй фотографии супруги позировали со своими взрослыми детьми – 21-летней Кайей Гербер и 23-летним Пресли Гербером. Дочь Сидни была одета в черный латексный костюм и солнцезащитные очки, а ее брат – в белую футболку и оранжевый костюм, а на шею накинул бирюзовый платок.

[ + – ] Кайя Гербер на Хэллоуин-вечеринке

Напомним, американская супермодель Синди Кроуфорд продолжает демонстрировать всему миру, что с возрастом женщина не становится менее привлекательной. 56-летняя знаменитость украсила обложку ноябрьского номера польского Vogue, представ на двух вариантах главной страницы издания в роскошных и провокационных образах.

Также Фокус писал, что 21-летняя американская фотомодель Кайя Гербер показала, как разбавить темные монохромные осенние образы 2022.