У мінісукні з корсетом: Сінді Кроуфорд із чоловіком і дітьми відвідала вечірку

Супермодель показала фотографії з Геловін-вечірки, на яку прийшла з чоловіком і дітьми.

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На одному знімку, який модель опублікувала у своєму Instagram, вона позує в короткій білій сукні з коричневим корсетом, тілесних колготах у сітку та високих шкіряних чоботях.

На шиї в знаменитості масивна золота прикраса з великим каменем. Сінді розпустила густе каштанове волосся та мала ефектний макіяж зі стрілками.

Її чоловік Ренді Гербер був у ковбойських штанах і замшевій куртці з бахромою, а також у білій сорочці, капелюсі та з червоною хусткою на шиї.

[ + – ] Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд з дітьми на вечірці Геловіну

На другій фотографії подружжя позувало зі своїми дорослими дітьми — 21-річною Каєю Гербер і 23-річним Преслі Гербером. Дочка Сідні була одягнена в чорний латексний костюм і сонцезахисні окуляри, а її брат — у білу футболку та помаранчевий костюм, а на шию накинув бірюзову хустинку.

[ + – ] Кайя Гербер на вечірці Геловіну

Нагадаємо, американська супермодель Сінді Кроуфорд продовжує демонструвати усьому світу, що з віком жінка не стає менш привабливою. 56-річна знаменитість прикрасила обкладинку листопадового номера польського Vogue, представивши на двох варіантах головної сторінки видання в розкішних і провокаційних образах.

Також Фокус писав, що 21-річна американська фотомодель Кайя Гербер показала, як розбавити темні монохромні осінні образи 2022 року.