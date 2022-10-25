56-річна Сінді Кроуфорд у сміливому образі прикрасила обкладинку Vogue
Кроуфорд продовжує демонструвати зрілу красу.
Американська супермодель Сінді Кроуфорд продовжує демонструвати всьому світу, що з віком жінка не стає менш привабливою. Навпаки, її мудрість, сексуальність і краса стають глибшими та цікавішими. 56-річна знаменитість прикрасила обкладинку листопадового номера польського Vogue, появившись на двох варіантах головної сторінки видання у розкішних та провокативних образах.
На першому фото Сінді позує у довгій чорній сукні із запахом і капюшоном. Образ доповнює взуття на підборах. На другій обкладинці вона сидить у чорному штанному комбінезоні, теж з капюшоном, і в капелюсі, і босоніжках з ланцюжками.
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"Сінді Кроуфорд, безсумнівно, входить до тих, хто назавжди змінив обличчя моди та модельного бізнесу, її зірка безперервно сяє ось уже 36 років. У супровідному тексті до нашої кавер-сесії @piotr.zachara розбирає історію неймовірного успіху Кроуфорд і шукає питання, чому це неможливо повторити", – йдеться в анонсі номера.
Журнал із Сінді Кроуфорд надійде у продаж уже 27 жовтня.
Раніше ми писали, що супермодель вийшла на публіку в Нью-Йорку зі своїм чоловіком, 60-річним американським підприємцем Ренді Гербером. Зоряна пара сходила на романтичну вечерю в один із ресторанів міста.