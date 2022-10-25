56-річна Сінді Кроуфорд у сміливому образі прикрасила обкладинку Vogue

Кроуфорд продовжує демонструвати зрілу красу.

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд продовжує демонструвати всьому світу, що з віком жінка не стає менш привабливою. Навпаки, її мудрість, сексуальність і краса стають глибшими та цікавішими. 56-річна знаменитість прикрасила обкладинку листопадового номера польського Vogue, появившись на двох варіантах головної сторінки видання у розкішних та провокативних образах.

На першому фото Сінді позує у довгій чорній сукні із запахом і капюшоном. Образ доповнює взуття на підборах. На другій обкладинці вона сидить у чорному штанному комбінезоні, теж з капюшоном, і в капелюсі, і босоніжках з ланцюжками.

[ + – ] Сінді Кроуфорд

Знаменитість знімала польська модна фотографиня Паола Кудацькі

"Сінді Кроуфорд, безсумнівно, входить до тих, хто назавжди змінив обличчя моди та модельного бізнесу, її зірка безперервно сяє ось уже 36 років. У супровідному тексті до нашої кавер-сесії @piotr.zachara розбирає історію неймовірного успіху Кроуфорд і шукає питання, чому це неможливо повторити", – йдеться в анонсі номера.

Журнал із Сінді Кроуфорд надійде у продаж уже 27 жовтня.

Раніше ми писали, що супермодель вийшла на публіку в Нью-Йорку зі своїм чоловіком, 60-річним американським підприємцем Ренді Гербером. Зоряна пара сходила на романтичну вечерю в один із ресторанів міста.