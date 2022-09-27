Сінді Кроуфорд сходила на побачення зі своїм чоловіком у total-black образі (фото)
Зіркова пара сходила на романтичну вечерю в один з ресторанів Нью-Йорка.
56-річна американська супермодель 90-х Сінді Кроуфорд сходила на побачення зі своїм чоловіком у total-black образі. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів вийшла на публіку у Нью-Йорку з 60-річним американським підприємцем Ренді Гербером. Зіркова пара сходила на романтичну вечерю в один з ресторанів міста.
Для вересневого виходу супермодель 90-х обрала total-black образ — штани та блузку з глибоким декольте, до яких Кроуфорд додала шкіряний розстебнутий піджак та босоніжки на низьких підборах. До романтичного аутфіту мама Кайї Гербер додала лаконічні сережки та кольє. Волосся зірка подіумів залишила розпущеним.
Тим часом супутник Сінді Кроуфорд обрав для виходу сірі штани, чорну сорочку та темний бомбер. На ногах чоловіка супермоделі були чорні кросівки.
Ренді Гербер та Сінді Кроуфорд одружилися у 1998 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — юна модель Кайя Гербер та син Преслі. До американського підприємця Сінді Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд поділилася своїм дитячим фото та дала пораду собі маленькій.
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