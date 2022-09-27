Сінді Кроуфорд сходила на побачення зі своїм чоловіком у total-black образі (фото)

Зіркова пара сходила на романтичну вечерю в один з ресторанів Нью-Йорка.

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56-річна американська супермодель 90-х Сінді Кроуфорд сходила на побачення зі своїм чоловіком у total-black образі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів вийшла на публіку у Нью-Йорку з 60-річним американським підприємцем Ренді Гербером. Зіркова пара сходила на романтичну вечерю в один з ресторанів міста.

Для вересневого виходу супермодель 90-х обрала total-black образ — штани та блузку з глибоким декольте, до яких Кроуфорд додала шкіряний розстебнутий піджак та босоніжки на низьких підборах. До романтичного аутфіту мама Кайї Гербер додала лаконічні сережки та кольє. Волосся зірка подіумів залишила розпущеним.

[ + – ] Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер у Нью-Йорку

Тим часом супутник Сінді Кроуфорд обрав для виходу сірі штани, чорну сорочку та темний бомбер. На ногах чоловіка супермоделі були чорні кросівки.

Ренді Гербер та Сінді Кроуфорд одружилися у 1998 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — юна модель Кайя Гербер та син Преслі. До американського підприємця Сінді Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром.

[ + – ] Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд поділилася своїм дитячим фото та дала пораду собі маленькій.

Також Фокус писав про разючу схожість Сінді Кроуфорд та її 21-річної доньки.