Синди Кроуфорд сходила на свидание со своим мужем в total-black образе (фото)
Звездная пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов Нью-Йорка.
56-летняя американская супермодель 90-х Синди Кроуфорд сходила на свидание со своим мужем в total-black образе. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов вышла на публику в Нью-Йорке с 60-летним американским предпринимателем Рэнди Гербером. Звездная пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов города.
Для сентябрьского выхода супермодель 90-х выбрала total-black образ — брюки и блузку с глубоким декольте, к которому Кроуфорд добавила кожаный расстегнутый пиджак и босоножки на низком каблуке. К романтическому аутфиту мама Кайи Гербер добавила лаконичные серьги и колье. Волосы звезда подиумов оставила распущенными.
Тем временем спутник Синди Кроуфорд выбрал для выхода серые брюки, черную рубашку и темный бомбер. На ногах мужа супермодели были черные кроссовки.
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд поженились в 1998 году. От их союза подрастают двое детей – юная модель Кайя Гербер и сын Пресли. До американского предпринимателя Синди Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром.
Напомним, Синди Кроуфорд поделилась своим детским фото и дала совет себе маленькой.
Также Фокус писал о поразительном сходстве Синди Кроуфорд и ее 21-летней дочери.