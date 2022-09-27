Синди Кроуфорд сходила на свидание со своим мужем в total-black образе (фото)

Звездная пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов Нью-Йорка.

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56-летняя американская супермодель 90-х Синди Кроуфорд сходила на свидание со своим мужем в total-black образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов вышла на публику в Нью-Йорке с 60-летним американским предпринимателем Рэнди Гербером. Звездная пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов города.

Для сентябрьского выхода супермодель 90-х выбрала total-black образ — брюки и блузку с глубоким декольте, к которому Кроуфорд добавила кожаный расстегнутый пиджак и босоножки на низком каблуке. К романтическому аутфиту мама Кайи Гербер добавила лаконичные серьги и колье. Волосы звезда подиумов оставила распущенными.

[ + – ] Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер в Нью-Йорке

Тем временем спутник Синди Кроуфорд выбрал для выхода серые брюки, черную рубашку и темный бомбер. На ногах мужа супермодели были черные кроссовки.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд поженились в 1998 году. От их союза подрастают двое детей – юная модель Кайя Гербер и сын Пресли. До американского предпринимателя Синди Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром.

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Напомним, Синди Кроуфорд поделилась своим детским фото и дала совет себе маленькой.

Также Фокус писал о поразительном сходстве Синди Кроуфорд и ее 21-летней дочери.