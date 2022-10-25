56-летняя Синди Кроуфорд в смелом образе украсила обложку Vogue

Кроуфорд продолжает демонстрировать зрелую красоту.

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Американская супермодель Синди Кроуфорд продолжает демонстрировать всему миру, что с возрастом женщина не становится менее привлекательной. Наоборот, ее мудрость, сексуальность и красота становятся глубже и интереснее. 56-летняя знаменитость украсила обложку ноябрьского номера польского Vogue, представ на двух вариантах главной страницы издания в роскошных и провокативных образах.

На первом фото Синди позирует в длинном черном платье с запахом и капюшоном. Образ дополняет обувь на каблуке. На второй обложке она сидит в черном брючном комбинезоне, тоже с капюшоном, и в шляпе, и босоножках с цепочками.

[ + – ] Синди Кроуфорд

Снимала знаменитость польский модный фотограф Паола Кудацки

"Синди Кроуфорд, несомненно, входит в число тех, кто навсегда изменил лицо моды и модельного бизнеса, ее звезда непрерывно сияет вот уже 36 лет. В сопроводительном тексте к нашей кавер-сессии @piotr.zachara разбирает историю впечатляющего успеха Кроуфорд и ищет ответ на вопрос, почему это невозможно повторить", – говорится в анонсе номера.

Журнал с Синди Кроуфорд поступит в продажу уже 27 октября.

Ранее мы писали, что супермодель вышла на публику в Нью-Йорке со своим мужем, 60-летним американским предпринимателем Рэнди Гербером. Звездная пара сходила на романтический ужин в один из ресторанов города.