Знаменитість найняла спеціального коуча.

Related video

56-річна американська модель Сінді Кроуфорд відверто розповіла про кризу середнього віку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів 90-х зізналася, що через кризу середнього віку їй знадобився спеціальний коуч, який допомагає вирішити психологічні проблеми.

"Я почала працювати з фахівцем у цьому році. І одна з речей, яку ми обговорюємо, це час. Зокрема ми говоримо про моменти, коли я починає відчувати себе затиснутою", — відверто розповіла мама Кайї Гербер.

Також супермодель пригадала фестиваль у пустелі Burning Man. За словами знаменитості, саме після нього вона відчула себе по-справжньому вільному та зловила повільний ритм життя.

[ + – ] Сінді Кроуфорд

Окрім цього, Кроуфорд зізналася, що вона є дуже організованою людиною.

"Я закінчую тренування о 9:30, а о 10 у мене дзвінок по роботі. У мене є пів години, щоб прийняти душ і зібратися", — розповідає модель, додаючи, що часом у такому темпі навіть не вистачає кількох хвилин для розмови з чоловіком.

56-річна Сінді Кроуфорд виховує двох дітей — доньку Кайю та сина Преслі. Наразі знаменитість перебуває у шлюбі з підприємцем Ренді Гербером з 1998. До цього Кроуфорд була дружиною актора Річарда Гіра.

[ + – ] Сінді Кроуфорд з донькою

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд з чоловіком та дітьми відвідала вечірку.

Також Фокус писав про сміливу зйомку Сінді Кроуфорд для польського Vogue.