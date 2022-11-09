Синди Кроуфорд с мужем продемонстрировали идеальные парные аутфиты (фото)

Звездная пара отправилась в свой выходной на кофе.

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56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер вышли в свет в практических парных аутфитах. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги вышли на кофе в Westwood Sunday. Они были одеты в белые рубашки, классические синие джинсы и темные очки.

Без макияжа и с распущенными волосами Синди Кроуфорд выбрала блузку на пуговицах, чтобы завершить свой повседневный образ. Свежий цвет лица супермодели излучал отдых и расслабление, а ее возлюбленный холодно смотрел, держа руку в кармане.

На ногах предпринимателя были кроссовки, в это время Кроуфорд выбрала для выхода темные вьетнамки.

[ + – ] Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

У звездной пары, которая прожила в браке почти четверть века, двое детей — дочь Кайя и сын Пресли. Оба они строят карьеру в модельной отрасли. А старший сын супругов недавно сделал предложение своей девушке Лекси Вуд.

Семья часто собирается вместе и делится в соцсетях трогательными кадрами. Пользователи Сети не раз замечали поразительное сходство Синди Кроуфорд и ее 21-летней дочери.

Напомним, 23-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера вышел на новый уровень отношений со своей возлюбленной.

Также Фокус писал об откровении Синди Кроуфорд о ее кризисе среднего возраста.