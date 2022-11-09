Синди Кроуфорд с мужем продемонстрировали идеальные парные аутфиты (фото)
Звездная пара отправилась в свой выходной на кофе.
56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер вышли в свет в практических парных аутфитах. Об этом пишет Daily Mail.
Звездные супруги вышли на кофе в Westwood Sunday. Они были одеты в белые рубашки, классические синие джинсы и темные очки.
Без макияжа и с распущенными волосами Синди Кроуфорд выбрала блузку на пуговицах, чтобы завершить свой повседневный образ. Свежий цвет лица супермодели излучал отдых и расслабление, а ее возлюбленный холодно смотрел, держа руку в кармане.
На ногах предпринимателя были кроссовки, в это время Кроуфорд выбрала для выхода темные вьетнамки.
У звездной пары, которая прожила в браке почти четверть века, двое детей — дочь Кайя и сын Пресли. Оба они строят карьеру в модельной отрасли. А старший сын супругов недавно сделал предложение своей девушке Лекси Вуд.
Семья часто собирается вместе и делится в соцсетях трогательными кадрами. Пользователи Сети не раз замечали поразительное сходство Синди Кроуфорд и ее 21-летней дочери.
Напомним, 23-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера вышел на новый уровень отношений со своей возлюбленной.
Также Фокус писал об откровении Синди Кроуфорд о ее кризисе среднего возраста.