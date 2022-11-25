56-летняя Синди Кроуфорд демонстрирует шикарную фигуру

Звезда на собственном примере доказывает, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте.

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56-летняя супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео со съемки рекламной кампании средств по уходу за кожей собственного бьютибренда Meaningful Beauty.

Под хитовую песню Ребекки Фергюсон "Блеск и золото", которая играла на заднем плане, знаменитость выставила напоказ свою безупречную физическую форму и лицо практически без морщин.

В объективе камеры Синди предстала в мерцающем голографическом платье с соблазнительным V-образным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее роскошную фигуру. К наряду Синди подобрала золотые босоножки на шпильках.

Ее аутфит дополнили пышная укладка и макияж с акцентом на глазах.

"Королева всех супермоделей", "Совсем почти не постарела", "Такая красивая Синди", — пишут восторженные комментарии под видео поклонники модели.

Напомним, легендарная супермодель Синди Кроуфорд посетила 24-й ежегодный гала-концерт Best Buddies Gala в Майами.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер вышли в свет в практических парных аутфитах.