58-річна Ель Макферсон похвалилася розкішною фігурою в мініатюрному бікіні

У свої роки Ель Макферсон дасть фору 30-річним.

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Австралійська супермодель, акторка й телеведуча Ель Макферсон показала, що й на порозі 60-річчя залишається однією з найкрасивіших жінок. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже сміливим відео, на якому позує в дуже пікантному образі.

На кадрах жінка в чорних мікротрусиках на зав'язках, такого ж кольору в бюстгальтері та сірому светрі позує біля стіни будинку. Волосся моделі розпущене, а очі приховані під сонцезахисними окулярами.

У підписі до відео модель розкрила один із секретів своєї зовнішності.

Макферсон демонструє підтягнуте засмагле тіло із завидним пресом і без краплі зайвого жиру, а також довгі та стрункі ноги.

"Що стосується усвідомленості... Я щодня дбаю про свій розум, тіло й дух, практикуючи дихання та медитуючи. Моя щоденна практика включає медитацію вранці близько 25 хвилин — або під керівництвом, або в тиші. Я намагаюся жити в постійному потоці медитативного зв'язку, а не лише в певний час", — написала вона.

Свого часу Макферсон прославилася тим, що встановила рекорд, шість разів з'явившись на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Крім того, вона створила лінію жіночої білизни під власним ім'ям — Elle Macpherson Intimates.

Раніше ми писали, що Сінді Кроуфорд теж продовжує популяризувати вікову красу, раз у раз з'являючись у сміливих фотосесіях і показуючи, що з віком стає все розкішнішою. Нещодавно американська супермодель представила відео, на якому вона в оголеному вигляді в душі рекламує нову лінію шампуню та кондиціонеру для волосся від власного бренду Meaningful Beauty. Його вона запустила у 2004 році разом із маркетинговою фірмою Guthy-Renker.