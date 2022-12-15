Бельгийские монархи показали свою рождественскую открытку

Королевская семья Бельгии представила свою рождественскую открытку 2023 года.

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На открытке запечатлен король Филипп, его супруга королева Матильда и четверо детей королевской пары. Супруги запечатлены сидя на золотистой скамье, а их дети — принц Габриэль, принцесса Елизавета, принц Эммануэль и принцесса Элеонора стоят сзади. На полу лежат два королевских питомца – Джип (белый) и Симба (коричневый).

Королева Матильда для фото выбрала элегантное белое платье с вырезом и рукавами три четверти от бренда Natan Couture, в ее ушах сверкают жемчужные серьги-висюльки, а на пальце кольцо с сапфировым камнем. Макияж у нее максимально натуральный, а волосы уложены в прическу.

[ + – ] Королевская семья Бельгии Фото: Getty Images

Монарх одет в темно-синий костюм, к которому подобрана белая рубашка и полосатый бежевый галстук. Принцесса Елизавета в топе с открытыми плечами также от бренда Natan Couture и в белых брюках-клеш от Emporio Armani. А ее младшая сестра Элеонора в платье из струящегося шелка с рюшами от Maje и в балетках бежевого цвета от Jonak. У сестер распущены волосы, Елизавета сделала макияж и надела крупные золотые серьги.

Сыновья королевской четы одеты в костюмы, рубашки и галстуки.

[ + – ] Рождественская открытка королевской семьи Бельгии Фото: Instagram @belgianroyalpalace

Напомним, король Карл III и королева-консорт Камилла представили первую открытку в статусе монархов, на которой они изображены на собрании Хайленда всего за пять дней до смерти королевы.