Бельгійські монархи показали свою різдвяну листівку

Королівська родина Бельгії презентувала свою різдвяну листівку 2023 року.

Related video

На листівці знято короля Філіпа, його дружину королеву Матильду і чотирьох дітей королівської пари. Подружжя відображені сидячи на золотистій лаві, а їхні діти — принц Габріель, принцеса Єлизавета, принц Еммануель і принцеса Елеонора стоять позаду. На підлозі лежать два королівські вихованці — Джип (білий) та Сімба (коричневий).

Королева Матильда для фото обрала елегантну білу сукню з вирізом і рукавами три чверті від бренду Natan Couture, у її вухах виблискують перлинні сережки-висюльки, а на пальці обручка із сапфіровим каменем. Макіяж у неї максимально натуральний, а волосся покладене в зачіску.

[ + – ] Королівська родина Бельгії Фото: Getty Images

Монарх одягнений у темно-синій костюм, до якого підібрано білу сорочку та смугасту бежеву краватку. Принцеса Єлизавета в топі з відкритими плечима також від бренду Natan Couture та в білих штанях від Emporio Armani. А її молодша сестра Елеонора в сукні із шовку з рюшами від Maje і в балетках бежевого кольору від Jonak. У сестер розпущене волосся, Єлизавета зробила макіяж та одягла великі золоті сережки.

Сини королівського подружжя одягнені в костюми, сорочки та краватки.

[ + – ] Різдвяна листівка королівської родини Бельгії Фото: Instagram @belgianroyalpalace

Нагадаємо, король Карл III та королева-консорт Камілла представили першу листівку у статусі монархів, на якій вони зображені на зборах Хайленду лише за п'ять днів до смерті королеви.