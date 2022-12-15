Рождество в Монако. Княгиня Шарлен с дочкой вышли в свет в парных образах

А принц Жак повторил элегантный образ своего отца, появившись в пальто с шарфом.

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В Монако вовсю готовятся к Рождеству и проводят разнообразные праздничные мероприятия. Так, князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми: принцем Жаком и принцессой Габриэллой посетили ежегодную рождественскую раздачу подарков во дворце. Об этом пишет Daily Mail.

Все члены княжеской семьи были в парных образах: принц Жак оделся, как его отец – в элегантное твидовое пальто. А его сестра-близнец, восьмилетняя Габриэлла, как и ее мать, выбрала синее пальто.

Княгиня Шарлен была в более элегантной версии дочкиного пальто: пальто-кейпе глубокого синего цвета.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Члены княжеской семьи раздавали подарки во внутреннем дворике дворца, роскошно украшенного к праздникам фигурками оленей и пингвинов.

Мероприятие, на котором княгиня Шарлен с мужем и детьми раздает подарки, несколько проводилось, но не так роскошно и сказочно: сначала из-за коронавируса, а потом и из-за болезни Шарлен. Но теперь все стало на свои места. Так что все приглашенные дети получили пакеты от Санта-Клауса.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Напомним, с прошлого года Шарлен практически не появлялась на публике и вообще в Монако после того, как подхватила инфекцию во время визита в Африку.

Она так долго отсутствовала, что даже начали ходить слухи о том, что она готовится к разводу.

Однако она вернулась, прошла курс лечения и теперь сопровождает супруга на всех важных мероприятиях. Впрочем, таблоиды утверждают, что ей за это платят. Во дворце это отрицают.

Напомним, недавно Шарлен сама посетила торжественное рождественское мероприятие в роскошном праздничном образе.