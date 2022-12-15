Різдво в Монако. Княгиня Шарлен із донькою побачили світ у парних образах

А принц Жак повторив елегантний образ свого батька, з'явившись у пальті із шарфом.

Related video

У Монако готуються до Різдва і проводять різноманітні святкові заходи. Так, князь Альбер і княгиня Шарлен із дітьми: принцом Жаком і принцесою Габріеллою відвідали щорічну різдвяне роздавання подарунків у палаці. Про це пише Daily Mail.

Усі члени княжої сім'ї були в парних образах: принц Жак одягнувся, як його батько — в елегантне пальто. А його сестра-близнючка, восьмирічна Габріелла, як і її мати, обрала синє пальто.

Княгиня Шарлен була в більш елегантній версії пальто дочки: пальто-кейпе глибокого синього кольору.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Члени княжої родини роздавали подарунки у внутрішньому дворику палацу, розкішно прикрашеного до свят фігурками оленів і пінгвінів.

Захід, на якому княгиня Шарлен із чоловіком і дітьми роздає подарунки, раніше проводився, але не так розкішно та казково: спочатку через коронавірус, а потім і через хворобу Шарлен. Але тепер усе стало на свої місця. Тож усі запрошені діти отримали пакети від Санта-Клауса.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Нагадаємо, що з минулого року Шарлен практично не з'являлася на публіці й узагалі в Монако після того, як підхопила інфекцію під час візиту в Африку.

Вона так довго була відсутня, що навіть почали ширитися чутки про те, що вона готується до розлучення.

Однак вона повернулася, пройшла курс лікування і тепер супроводжує чоловіка на всіх важливих заходах. Проте таблоїди стверджують, що їй за це платять. У палаці це заперечують.

Нагадаємо, нещодавно Шарлен сама відвідала урочистий різдвяний захід у розкішному святковому образі.