16 декабря 2022 года: Ивана Молчуна - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться, много разговаривать, писать, петь, кричать и ссориться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память епископа Ивана Молчуна. Такое прозвище он получил потому что хранил молчание 40 лет. Он с детства изучал Священное писание, искренне молился Богу. После смерти родителей, Иван раздал все свое наследство нуждающимся и пожертвовал на строительство Храма.

Что нельзя делать 16 декабря?

► много говорить

► писать

► лениться, избегать работы

► думать лишь о материальных благах

Народные поверья и приметы:

► Иван Молчальник. День Мировой Немоты и Тишины

► в старину считалось, что в этот день следует стараться меньше говорить

► молчание — возможность побыть наедине с самим собой, с собственными мыслями, почувствовать Единство с Божьим Миром

► считалось, что тот, кто на Иоанна Молчальника помолчит, тот красноречив весь год будет

День ангела празднуют:

Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл

Родились сегодня:

1770 — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор

1982 — Анна Седокова, украинская певица, автор песен, актриса, теле- и радиоведущая

А также в этот день:

1899 — основан футбольный клуб "Милан"

1946 — Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже