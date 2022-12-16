16 декабря 2022 года: Ивана Молчуна - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться, много разговаривать, писать, петь, кричать и ссориться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память епископа Ивана Молчуна. Такое прозвище он получил потому что хранил молчание 40 лет. Он с детства изучал Священное писание, искренне молился Богу. После смерти родителей, Иван раздал все свое наследство нуждающимся и пожертвовал на строительство Храма.
Что нельзя делать 16 декабря?
► много говорить
► писать
► лениться, избегать работы
► думать лишь о материальных благах
Народные поверья и приметы:
► Иван Молчальник. День Мировой Немоты и Тишины
► в старину считалось, что в этот день следует стараться меньше говорить
► молчание — возможность побыть наедине с самим собой, с собственными мыслями, почувствовать Единство с Божьим Миром
► считалось, что тот, кто на Иоанна Молчальника помолчит, тот красноречив весь год будет
День ангела празднуют:
Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл
Родились сегодня:
1770 — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор
1982 — Анна Седокова, украинская певица, автор песен, актриса, теле- и радиоведущая
А также в этот день:
1899 — основан футбольный клуб "Милан"
1946 — Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже