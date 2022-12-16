16 грудня 2022 року: Івана Мовчуна — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися, багато розмовляти, писати, співати, кричати й сваритися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа Івана Мовчуна. Таке прізвисько він отримав, бо зберігав мовчання 40 років. Він з дитинства вивчав Святе Письмо, щиро молився Богу. Після смерті батьків Іван роздав усю свою спадщину нужденним і пожертвував на будівництво Храму.
Чого не можна робити 16 грудня?
► багато говорити
► писати
► лінуватися, уникати роботи
► думати лише про матеріальні блага
Народні повір'я та прикмети:
► Іван Молчальник. День Світової Німоти й Тиші;
► у давні часи вважалося, що в цей день слід якомога менше говорити;
► мовчання — можливість побути наодинці із самим собою, з власними думками, відчути Єдність із Божим Світом
► вважалося, що той, хто на Іоанна Мовчуна помовчить, той красномовним весь рік буде.
День ангела святкують:
Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Кирило.
Народилися сьогодні:
1770 — Людвіг ван Бетховен, німецький композитор
1982 — Анна Седокова, українська співачка, авторка пісень, акторка, теле- та радіоведуча
А також у цей день:
1899 — засновано футбольний клуб "Мілан"
1946 — Крістіан Діор за підтримки "короля текстилю" Марселя Буссака відкрив свій дім моди на авеню Монтень у Парижі.