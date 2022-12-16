53-летняя Лопес поделилась трагическим известием о потере близкого человека

Знаменитость сообщила о потери своего друга.

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53-летняя американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о трагической смерти Стивена "tWitch" Босса, с которым они работали вместе на World of Dance. Танцевальный проект транслировался на NBC в 2020 году.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала серию фотографий с покойной звездой и коллегами-судьями Дереком Хафом и Не-Йо.

"Twitch был такой светлой и прекрасной душой…💔 Шокирована и глубоко опечалена. Сердце разрывается за sir_twitch_alot, его жену и детей 🙏 Посылаю вам любовь и силу 🤍" — поделилась эмоциями Дженнифер.

Дерек также отдал дань уважения в своем профиле в Instagram.

"Мое сердце болит за @allisonholker и их прекрасную семью в это время. Мой разум цепляется за воспоминания о дорогом друге, которого мы все потеряли. Когда я думаю о подергивании, я думаю о Мудрости, Любви, Свете и Смехе. Он приносил радость всем, с кем встречался, и был источником вдохновения для всех. Потребуется некоторое время, чтобы полностью обработать это. Покойся с миром, мой друг. Мы любим тебя 🙏🏼❤️", — написал он.

Ди-джей шоу Эллен Дедженерес Стивен "tWitch" Босс умер в возрасте 40 лет. Как сообщила его супруга Эллисон Холкер Босс, он покончил жизнь самоубийством.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться тем, что мой муж Стивен ушел от нас. Стивен освещал каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а лидерство с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом. Сказать, что он оставил наследие, было бы преуменьшением, и его положительное влияние будет ощущаться и в будущем. Уверена, что не пройдет и дня, чтобы мы не чтили его память. Мы просим с уважением относиться к нашей семье в это трудное время для меня и особенно для наших троих детей", — заявила Эллисон, пишет People.

Напомним, последний родной сын певицы Тины Тернер умер в 62 года.