53-річна Лопес поділилася трагічною звісткою про втрату близької людини

Знаменитість повідомила про втрату свого друга.

Related video

53-річна американська поп-співачка й акторка Дженніфер Лопес розповіла про трагічну смерть Стівена "tWitch" Боса, з яким вони працювали разом на World of Dance. Танцювальний проєкт транслювався на NBC у 2020 році.

У своєму Instagram-акаунті зірка опублікувала серію фотографій із покійною зіркою та колегами-суддями Дереком Гафом і Не-Йо.

"Twitch був такою світлою та прекрасною душею ... 💔 Шокована й глибоко засмучена. Серце розривається за sir_twitch_alot, його дружину та дітей 🙏 Надсилаю вам любов і силу 🤍" — поділилася емоціями Дженніфер.

Дерек також віддав шану у своєму профілі в Instagram.

"Моє серце болить за @allisonholker і їхню прекрасну сім'ю в цей час. Мій розум чіпляється за спогади про дорогого друга, якого ми всі втратили. Коли я думаю про tWitch, я думаю про Мудрість, Любов, Світло і Сміх. Він приносив радість усім, із ким зустрічався, і був джерелом натхнення для всіх. Потрібен деякий час, щоб повністю осягнути це. Спочивай із миром, мій друже. Ми любимо тебе 🙏🏼❤️", — написав він.

Ді-джей шоу Еллен Дедженерес Стівен "tWitch" Бос помер у віці 40 років. Як повідомила його дружина Еллісон Голкер Босс, він наклав на себе руки.

"Із важким серцем я маю поділитися тим, що мій чоловік Стівен пішов від нас. Стівен освітлював кожну кімнату, в яку заходив. Він цінував сім'ю, друзів і суспільство понад усе, а лідерство з любов'ю і світлом було для нього всім. Він був опорою нашої сім'ї, найкращим чоловіком і батьком. Сказати, що він залишив спадщину, було б применшенням, і його позитивний вплив відчуватиметься і в майбутньому. Ми просимо з повагою ставитися до нашої сім'ї в цей скрутний час для мене й особливо для наших трьох дітей", — заявила Еллісон, пише People.

Нагадаємо, останній рідний син співачки Тіни Тернер помер у 62 роки.