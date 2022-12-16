19-летняя дочь Моники Беллуччи произвела фурор своим внешним видом

На днях во Франции прошел показ успешного модного бренда JACQUEMUS. На подиуме появилась 19-летняя манекенщица, которая произвела фурор.

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Перед зрителями дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Кассель предстала в образе типа 70-х. Об этом пишет Vogue.

Модель вышла на подиум в черном ансамбле, состоящем из укороченного черного жакета с застежкой из золотой пряжки и черных брюк в крупный белый горох, а вокруг нее закружилось облако нитей рафии. Изюминкой образа стали аксессуары, в том числе гигантская шляпа и огромные серьги в виде подсолнухов из рафии. Головной убор напоминал предыдущую версию бестселлера La Bomba, дебютировавшую на весенне-летнем показе лейбла 2018 года. Образ дополняли сумка-ведро из той же ткани и пара остроносых туфель.

Фотографией дочери с поклонниками поделился Венсан Кассель. Также гордый папа вставил собственные фото, на которых видно, как он, расплываясь в улыбке и сдерживая слезы, снимает дочь на телефон, пока та идет по подиуму.

"Гордый отец. Женщина из моей семьи", — подписал публикацию французский актер.

Напомним, Симон Порт Жакмюс представил новую коллекцию в Париже. Центральное место в ней было отведено рафии – пряже из пальмового дерева – нового хита экологичных коллекций. На показ прибыли немало селебрити, и в том числе Тина Кунаки — близкая подруга дизайнера. Модель появилась на показе вместе с мужем Венсаном Касселем.