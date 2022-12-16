19-річна дочка Моніки Беллуччі викликала фурор своїм зовнішнім виглядом

Днями у Франції відбувся показ успішного модного бренду JACQUEMUS. На подіумі з'явилася 19-річна манекенниця, яка викликала фурор.

Related video

Перед глядачами дочка Венсана Касселя та Моніки Беллуччі, Дева Кассель постала в образі типу 70-х. Про це пише Vogue.

Модель вийшла на подіум у чорному ансамблі, що складається з укороченого чорного жакета із застібкою із золотої пряжки та чорних штанів у великий білий горох, а навколо неї закружляла хмара ниток рафії. Родзинкою образу стали аксесуари, у тому числі гігантський капелюх і величезні сережки у вигляді соняшників із рафії. Головний убір нагадував попередню версію бестселера La Bomba, яка дебютувала на весняно-літньому показі лейбла 2018 року. Образ доповнювали сумка-відро з тієї ж тканини та пара гострих туфель.

Фотографією доньки з шанувальниками поділився Венсан Кассель. Також гордий тато вставив власні фото, на яких видно, як він, розпливаючись у посмішці та стримуючи сльози, знімає доньку на телефон, поки та йде подіумом.

"Гордий батько. Жінка з моєї родини", — підписав публікацію французький актор.

Нагадаємо, Симон Порт Жакмюс представив нову колекцію в Парижі. Центральне місце в ній було відведено рафії — пряжі з пальмового дерева, нового хіта екологічних колекцій. На показ прибули чимало селебриті, й у тому числі Тіна Кунакі — близька подруга дизайнера. Модель з'явилася на показі разом із чоловіком Венсаном Касселем.