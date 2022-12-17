17 декабря 2022 года: великомученицы Варвары - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стирать, ткать и прясть, делать любую женскую работу, не желательно также спать допоздна — считалось, что будешь сонливым весь год.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Варвары. В народе этот день называли Варварин. Святая Варвара считалась женщиной заступницей, ей молились бездетные женщины, просили помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.
В мире 17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.
В Украине — День работника государственной исполнительной службы Украины.
Что нельзя делать 17 декабря?
► спать допоздна
► делать женскую работу
► стирать
► ткать и прясть
Народные поверья и приметы:
► Варвара — ночи урвала
► кличет Варвару Спиридон (25 декабря): "Ты бы, Варвара, день притачала!"
► Варвара не заставит долго ждать, с ледяной мглой, с солнечной нитью к Спиридону на порог, а с порога — да в красный угол
► звездное небо — к холодам, к теплу — тусклое, слепое
► на Варвару закат красный — день будет ясный, закат в облаках — жди снега
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания
Родились сегодня:
1975 — Милла Йовович, американская актриса (фильмы "Пятый элемент", "Обитель зла" и др.), певица, фотомодель
А также в этот день:
1989 — на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала "Симпсоны"