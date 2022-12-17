17 декабря 2022 года: великомученицы Варвары - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать, ткать и прясть, делать любую женскую работу, не желательно также спать допоздна — считалось, что будешь сонливым весь год.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Варвары. В народе этот день называли Варварин. Святая Варвара считалась женщиной заступницей, ей молились бездетные женщины, просили помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.

В мире 17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

В Украине — День работника государственной исполнительной службы Украины.

Что нельзя делать 17 декабря?

► спать допоздна

► делать женскую работу

► стирать

► ткать и прясть

Народные поверья и приметы:

► Варвара — ночи урвала

► кличет Варвару Спиридон (25 декабря): "Ты бы, Варвара, день притачала!"

► Варвара не заставит долго ждать, с ледяной мглой, с солнечной нитью к Спиридону на порог, а с порога — да в красный угол

► звездное небо — к холодам, к теплу — тусклое, слепое

► на Варвару закат красный — день будет ясный, закат в облаках — жди снега

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания

Родились сегодня:

1975 — Милла Йовович, американская актриса (фильмы "Пятый элемент", "Обитель зла" и др.), певица, фотомодель

А также в этот день:

1989 — на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала "Симпсоны"