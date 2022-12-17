17 грудня 2022 року: великомучениці Варвари — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати, ткати та прясти, робити будь-яку жіночу роботу, не бажано також спати допізна — вважалося, що сонливим будеш весь рік.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Варвари. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Свята Варвара вважалася жінкою заступницею, їй молилися бездітні жінки, просили допомогти завагітніти. Також до святої зверталися із проханням подарувати здоров'я дітям.

У світі 17 грудня — Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості.

В Україні – День працівника державної виконавчої служби України.

Що не можна робити 17 грудня?

► спати допізна

► робити жіночу роботу

► прати

► ткати та прясти

Народні повір'я та прикмети:

► Варвара — ночі урвала

► кличе Варвару Спірідон (25 грудня): "Ти б, Варваро, день приточила!"

► Варвара не змусить довго чекати, з крижаною імлою, з сонячною ниткою до Спиридон на поріг, а з порога — та в червоний кут

► зоряне небо – до холодів, до тепла – тьмяне, сліпе

► на Варвару захід сонця червоний — день буде ясним, захід сонця у хмарах — чекай снігу

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Серафим, Христодул, Христодула, Юліанія

Народилися сьогодні:

1975 — Мілла Йовович, американська актриса (фільми "П'ятий елемент", "Обитель зла" та ін.), співачка, фотомодель

А також у цей день:

1989 — на телеканалі FOX (США) показано першу серію мультсеріалу "Сімпсони"