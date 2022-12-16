Ким Кардашьян с детьми продемонстрировала идеальные новогодние семейные образы (фото)

Знаменитость прорекламировала свой бренд.

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42-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян показала, как готовится с детьми к Рождеству. Звездное семейство примеряло парные праздничные аутфиты.

"Полный дом", — подписала семейные кадры американская знаменитость.

На фото позирует сама Ким, ее дочь Чикаго, сын Сайнт, дочь Хлои Кардашьян Тру и дочь Роба Кардашьяна Дрим Рене. Все они, кроме Сайнта, примеряли красные комбинезоны от бренда знаменитости.

[ + – ] Ким Кардашьян с детьми

Отметим, что праздничный аутфит от бренда Ким Кардашьян SKIMS стоит 128 долларов (около 5 тысяч гривен).

Публикацию теледивы прокомментировала в частности светская львица Пэрис Хилтон, оставив радостный смайлик, а также праздничными нарядами звездного семейства восторгся парикмахер Ким Крис Эплтон.

В 2021 году стало известно о разводе Ким Кардашьян и американского рэпера Канье Уэста, который теперь должен ежемесячно выплачивать 200 тысяч долларов алиментов на содержание четырех общих детей экс-супругов.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в мокром светлом белье на пляже.

Также Фокус писал об окончательном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста.