Ким Кардашьян с детьми продемонстрировала идеальные новогодние семейные образы (фото)
Знаменитость прорекламировала свой бренд.
42-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян показала, как готовится с детьми к Рождеству. Звездное семейство примеряло парные праздничные аутфиты.
"Полный дом", — подписала семейные кадры американская знаменитость.
На фото позирует сама Ким, ее дочь Чикаго, сын Сайнт, дочь Хлои Кардашьян Тру и дочь Роба Кардашьяна Дрим Рене. Все они, кроме Сайнта, примеряли красные комбинезоны от бренда знаменитости.
Отметим, что праздничный аутфит от бренда Ким Кардашьян SKIMS стоит 128 долларов (около 5 тысяч гривен).
Публикацию теледивы прокомментировала в частности светская львица Пэрис Хилтон, оставив радостный смайлик, а также праздничными нарядами звездного семейства восторгся парикмахер Ким Крис Эплтон.
В 2021 году стало известно о разводе Ким Кардашьян и американского рэпера Канье Уэста, который теперь должен ежемесячно выплачивать 200 тысяч долларов алиментов на содержание четырех общих детей экс-супругов.
Напомним, Ким Кардашьян позировала в мокром светлом белье на пляже.
Также Фокус писал об окончательном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста.